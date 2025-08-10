logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

ISPLIVALA PRAVA ISTINA O ODNOSU DESINGERICE I MAJE MARINKOVIĆ! Sada je sve jasno

ISPLIVALA PRAVA ISTINA O ODNOSU DESINGERICE I MAJE MARINKOVIĆ! Sada je sve jasno

Izvor Kurir
0

Maja Marinković provodila se danas na nastupu Dragomira Despića Desingerice u Budvi.

ISPLIVALA PRAVA ISTINA O ODNOSU DESINGERICE I MAJE MARINKOVIĆ Izvor: Instagram/majaamarinkovic

Kao i obično, Maja je bila provokativno obučena i đuskala je uz stihove kontroverznog muzičara, dok je on, sav znojav i zadihan, zabavljao okupljenu publiku.

"Uhvaćeni na gomili", "Maja obožava ove oženjene", "Šta li će mu reći žena", "Maja ga zavodi silikonima" i mnogi drugi.

Podsjetimo, odnos Maje Marinković i Dragomira Despića Desingerice intrigira javnost još otkako su u Crnoj Gori snimljeni zajedno u jednom bazenu, nakon čega su počele spekulacije o njihovoj navodnoj aferi.

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Maja Marinković Dragomir Despić desingerica Budva

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ