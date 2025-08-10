ISPLIVALA PRAVA ISTINA O ODNOSU DESINGERICE I MAJE MARINKOVIĆ! Sada je sve jasno

Maja Marinković provodila se danas na nastupu Dragomira Despića Desingerice u Budvi.

Izvor: Instagram/majaamarinkovic

Kao i obično, Maja je bila provokativno obučena i đuskala je uz stihove kontroverznog muzičara, dok je on, sav znojav i zadihan, zabavljao okupljenu publiku.

"Uhvaćeni na gomili", "Maja obožava ove oženjene", "Šta li će mu reći žena", "Maja ga zavodi silikonima" i mnogi drugi.

Podsjetimo, odnos Maje Marinković i Dragomira Despića Desingerice intrigira javnost još otkako su u Crnoj Gori snimljeni zajedno u jednom bazenu, nakon čega su počele spekulacije o njihovoj navodnoj aferi.