Janjuš hitno hospitalizovan: Objavio fotografiju iz bolnice i oglasio se pred ulazak u "Elitu 9"

Marko Janjušević Janjuš zabranuo je svoje pratioce novom objavom na Instagramu.

Marko Janjušević Janjuš uskoro ulazi u rijaliti "Zadruga 9 Elita", a sada je sve zabrinuo kada je objavio sliku iz bolnice.

Navodno, Marko Janjušević Janjuš suočio se sa zdravstvenim problemima.

"Ima da se pojede, ima da se popije", napisao je on uz sliku.

Potpisao ugovor za Elitu 9

Vijest da Janjuš ulazi u Elitu potvrdio je vlasnik Pinka, Željko Mitrović, dok je zbog novonastale situacije Janjuševićev ulazak u rijaliti bio doveden u pitanje.

"Buridanov magarac je umro od gladi između dva plasta sijena, jer nije mogao da se odluči koji će da pojede, paradoks slobodne volje. Rekoh, "između dva plasta sijena“, a ne između Aleksandre i Maje. Ali pitanje je da li Janjuš više liči na francuskog filozofa Buridana ili na običnog Avatara od tri metra", napisao je Željko Mitrović, aludirajući na poznate Janjuševe ljubavne dileme iz prethodnih sezona.

"Visok 186 cm, a ovaj Buridanov Avatar ima tri metra i ne može da ubaci u koš, zapravo roler-koš, koji sam ja patentirao i koji ćete vidjeti na kraju ove objave. Srećno, Janjuš, moj dobri", dodao je Mitrović u objavi na Instagramu.

