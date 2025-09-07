Srpkinja s kojom je Jarić navodno varao Limu kao od majke rođena: Jovana brutalnim oblinama zasjenila i Adrijanu

Jovana, koja se svojevremeno dovodila u vezu sa srpskim košarkašem podijelila je na Instagramu seriju fotograije na kojima pozira u izazovnim pozama

Izvor: Instagram / callmelolita

Jovana Đorđević ponovo je uspjela da napravi haos na mrežama nakon što je objavila fotografiju na kojoj pozira sa dubokim izrezom, sve do kuka, a potom je pratiocima dala da zavire i u njenu galeriju u kojoj su bile desetine i desetine slika na kojima izazovno pozira.

Jovana je na fotografijama na plaži u minijaturnom tanga kupaćem, a na većini slika je u toplesu, a malo ko je uspio da skloni pogled sa njenih zanosnih oblina.

Izvor: Instagram / callmelolita

"Stvarno mislim da vam dugujem još ovih (slika)", napisala je na storiju čuvena manekenka, a reakcije ljudi nisu izostale.

Uostalom, Jovana je godinama unazad na listi najzgodnijih žena, a u komentarima ispod njenih objava može se pročitati na stotine komplimenata, kako od strane žena, tako i od muškaraca.

Izvor: Instagram/callmelolita

Mnogi ne prežu od toga što je Jovana srećno udata, te se otvoreno "nude" lijepoj manekenki, a da je Đorđević oduvijek bila femme fatale svjedoče i priče koje je prate od početka karijere, poput da je bila jedna od žena na koju je pao Marko Jarić tokom braka sa Adrijanom Limom.

Kako su prije nekoliko godina pisali svjetski mediji, Jarić je navodno varao suprugu, dok su srpske novine pisale da je jedna od djevojaka na koju je bacio oko, i sa kojom su ga mediji povezivali bila lijepa misica Jovana Đorđević, tada Švonja.

Prema pisanju Kurira, sadašnja supruga fudbalera Filipa Đorđevića upoznala je Jarića u Americi, a Adrijana je ubrzo saznala za njihovu aferu koja je trajala oko dva mjeseca. Tada je otkriveno da su se upoznali u jednom noćnom klubu i iste večeri se poljubili, a potom su se zajedno pojavljivali u javnosti, ali nikada sami, kako ne bi bili sumnjivi, dodaje pomenuti medij.

Međutim, Adrijanini prijatelji su svojevremeno otkrili da ovo nije jedina prevara, već da je saznala za čak dve, što su oni objavili u komentaru jedne njihove slike, a Lima je potom to obrisala.

"Marko može da ide dođavola. Kako je mogao da bude sa drugom ženom pored supruge kao što je Adrijana. On je najgluplji muškarac na svijetu“, napisala je prijateljica Lime, Helin, pa dodala:

"Prevario ju je dva puta", nakon čega je Lima odlučila da izbriše ovu fotografiju.

Izvor: PacificCoastNews.com / Pacific coast news / Profimedia

Jovana danas u srećnom braku

Inače, navodna romansa jovane i Marka nije potrajala, a srpska manekenka se kasnije udala za fudbalera Filipa Đorđevića i danas uživa u luksuznom životu.

Pogledajte njihove fotografije:

Prije braka, njeno ime često se pominjalo u medijima zbog burnog privatnog života. U jednom trenutku se spekulisalo da je pokušala samoubistvo skokom sa mosta u Novom Sadu zbog svađe s tadašnjim dečkom, ali je ona to demantovala, tvrdeći da je riječ o nesrećnom slučaju, a ne o namjeri.

Dvije godine kasnije, preživjela je ozbiljnu nezgodu kod Sremske Mitrovice, kada je sa prijateljem otišla na izvor termalne vode i upala u vrelo koje je imalo čak 90 stepeni. Zadobila je opekotine na polovini tijela i ostala bez kose, ali se uspješno oporavila.

O navodnoj vezi s Jarićem, nikada se javno nije oglasila. Danas se drži van skandala, a kako je aktivna na mrežama, možemo da zavirimo u njenu svakodnevnicu.

Na vrele kadrove malo ko je mogao da ostane ravnodušan, a nešto kasnije objavila je i fotke u tangama koje su u prvi plan istakle njenu nevjerovatnu figuru.

Jedno je sigurno, Jovani bi na figuri zavidjela i sama Lima, a još njenih fotografija pogledajte u nastavku: