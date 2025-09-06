"Ljudi, meni je Milica nebitna": Karleuša otkrila kako je košarkaš raskinuo s njom, pa raspalila po koleginici

Pjevačica Jelena Karleuša se dotakla koleginice Milice Pavlović

Izvor: Damir Dervisagic/Kurir

Pjevačica Milice Pavlović komentarisala je na promociji svog dokumentarkog filma prekid prijateljstva sa Jelenom Karleušom, što je izazvao brojne reakcije Jeleninih fanova na društvenim mrežama.

Karleuša im se zahvalila što je brane i naglasila da za tim nema potrebe jer joj je Milica nebitna kao i mnogi koji su joj zbog njenih stavova koje javno iznosi okrenuli leđa.

"Ma, ljudi, hvala vam što me branite, ali meni je Milica nebitna. Pustite je. Svi su oni meni nebitni. Dobro je kad ljudi pokažu svoje pravo lice prije ili kasnije a u ovom periodu mnogi jesu. Ona nije nista drugačija od drugih nazovi kolega, saradnika i 'prijatelja'. U posljednjih par godina, zbog mojih stavova, mnogi su mi okrenuli leđa, zabili nož u ista i moje dobro vratili đonom. Spisak bi vas šokirao", napisala je Jelena na platformi Iks.

"Znate onog košarkaša?"

Pjevačica Jelena Karleuša ranije je otkrila kako je raskinula sa košarkašem Nikolom Jovanovićem. Ona je odlučila da otvoreno govori o njemu i njihovom odnosu, a kako navodi Nikola joj je okrenuo leđa u jednom teškom momentu.

"Sjećate se one priče od ljetos da sam u vezi sa onim košarkašem. Kad sam javno rekla u jednoj rečenici da provodimo vrijeme zajedno, čovjek mi je napisao da 'Ne želi da sva mržnja pređe sa mene na njega' i nikad se više nije javio. A vala ni ja njemu. Niti bilo kome drugom sa mog dugačkog spiska razočaranja", napisala je Jelena Karleuša.