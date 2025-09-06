Bivši zadrugar izašao iz zatvora nakon 4 godine: Reper "pao" zbog narkotika, sada se prvi put oglasio

Aleksandar Lazić, poznatiji kao Sale Tru svojevremeno je bio osuđen na četiri godine zbog preprodaje droge

Izvor: pritnscreen/youtube/ Zadruga

Reper i bivši rijaliti učesnik Aleksandar Lazić, široj publici poznatiji kao "Sale Thru", nedavno je ponovo u centru pažnje nakon izlaska iz zatvora.

On je ranije pravosnažno osuđen na četiri godine i mjesec dana zbog preprodaje narkotika, pa je njegov povratak u javnost izazvao veliko interesovanje.

Pogledajte kako sada izgleda:

Nedugo po izlasku, obratio se pratiocima putem TikToka, gdje je podijelio prve utiske i najavio da planira da nastavi sa muzikom i javnim nastupima, uprkos burnoj prošlosti.

" Ljudi upravo sam izašao iz zatvora, tu je torbu ja se izvinjavam na ovakvoj najavi ali ne mogu znači da snimim tu nije sa mnom Ivana hvala što uzimate majice, lijepe pare sam dobio hvala na ogromnoj podršci koju sam dobio, nisam to očekivao...i vidimo se."

"Imaću šta da jedem"

" Nemam pojma šta se događa, kažu mi ljudi da je izašao spot, dobri su komentari, prodao sam neke majice imaću šta da jedem tako da hvala... Hvala vam svima što me podržavate, nadam se da se vidimo sutra ko dođe ko ne dođe vidimo se neki drugi put. Ne znam šta drugo da kažem, tek sa izašao iz zatvora " rekao je on u objavama.

Podsjetimo Apelacioni sud u Beogradu je donio odluku da bude pravosnažno osuđen na četiri godine pošto je odbio kao neosnovanu žalbu njegovog branioca i potvrdio prvostepenu presudu Višeg suda u Beogradu od 4. marta ove godine. Lazić je bio u stanju smanjene uračunljivosti kada je zatečen u stanu u Beogradu 7. oktobra 2020. godine. Naime, pronađeno je 817,78 grama kanabisa i 408,59 grama MDMA.