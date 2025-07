Stefani Grujić nema starateljstvo nad svojim djetetom: Šok istina isplivala tokom emisije na Pinku

Sinoć su u emisiji "Narod pita" gosti bili Danijel Dujković Munjez, Stefani Grujić i Jovana Tomić Matora

Izvor: Youtube

Ono što je većinu gledalaca zanimalo jeste da li je Munjez video sina Konstantina nakon izlaska iz rijalitija Elite 8.

"Stefani, stekla sam utisak da si ti ta koja odlučuje. Zašto onda ti nisi dala dozvolu ili se nisi potrudila da vidi dete?", pitala je Ana.

"Nije da nije mogao, nego smo se tako dogovorili. On je tražio da vidi bebu, a ja nisam znala kakve će reakcije biti da dođem sa njim, a nisam najavila. Sve je stvar dogovora. Sve je to poremetilo moju mamu. Poželjela sam da se sve to slegne, kako ne bi dolazilo do zabrana. Moja mama ima privremeno starateljstvo, a u sredu ja dobijam", rekla je Stefani.

Izvor: YouTub

Rijaliti učesnica krila je trudnoću

Stefani Grujić i Danijel Dujković Munjez imaju sina Konstantina. Rijaliti učesnica je trudnoću krila od bivšeg pertnera, te je on doživio šok u Eliti 8 kada je stiglo pismo od Velikog šefa da je postao otac.

Izvor: IG elita_farma_8_zadruga_

Uprkos tome, Stefani je ubrzo ušla u rijaliti gde je nekoliko mjeseci boravila sa ocem svog djeteta, a kako sada ističu odnosi između njih dvoje su sada stabilni. Ipak, Munjezova porodica ne prihvata Grujićevu, kao ni njenog sina, sve dok, kako kažu, ne dokaže DNK analizom da je njihov sin Konstantinov otac.