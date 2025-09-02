Popularni svjetski fudbaler slao poruke djevojci Bake Praseta: Jutjuber sve saznao, javno pokazao

Baka Prase otkrio je da je poznati fudbaler Nejmar poslao poruku njegovoj djevojci Mileni Stamenković.

Izvor: Instagram printscreen/lemilenas

Poznati jutjuber Bogdan Ilić, široj javnosti poznat kao Baka Prase, nakon raskida sa influenserkom Anjom Blagojević, započeo je novu ljubavnu priču. Iako je prethodna veza s Anjom završila uz dosta javnih prepirki i otkrivanja privatnih detalja, Bogdan sada uživa u vezi sa atraktivnom Milenom.

Pogledajte fotografije Milene Stamenković:

Interesantno je da je, prema njegovim riječima, Milena ranije privukla pažnju i slavnog fudbalera Nejmara, koji joj je navodno i pisao poruke.

"Nejmar joj je poslao poruku u februaru 2024. godine. Nije mu odgovorila, čak ni otvorila poruku. Vidite svi? Nejmar Junior poslao joj slajd", rekao je Baka.

"To je brat najjači. Rispekt, buraz, ovo je aura za moju ženu - dodao je on, a zatim se obratio Mileni koja je bila pored njega.

"Znaš koje poštovanje od mene imaš zato što mu nisi odgovorila? Mislim da od svih ljudi u četu imaš znaš koji rispekt. Dođe mi svakom ko kaže: 'Ona je sa Bakom zbog para", neka zna da je odbila Nejmara koji se*e milione. A sa Bakom Prasetom je navodno zbog para. Nisam se zaljubio u nju jer ima dobro du*e. Kakav je to integritet… Možeš da radiš šta god hoćeš. Piše ti jedna od najvećih faca na svijetu, a ti ne uđeš u poruku. Da se ona dopisivala sa njim i da ništa nije bilo od toga, ja bi bio opet u fazonu: 'Rispekt, svaka čast' - poručio je Ilić, dok je njegova djevojka dodala je otpratila poznatog fudbalera."

"Otpratila sam ga. Nisam jedina kome je pisala i kome nije uzvratila praćenje."