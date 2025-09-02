Pjevačica priznala da je imala vezu sa trans ženom: "Sloboda je ono što me vodi"

Godinama su fanovi nagađali, a sada je i sama Rosalija potvrdila ono o čemu se šuškalo godinama - njenu romansu sa transrodnom glumicom Hanter Šejfer.

Godinama su fanovi nagađali, a sada je i sama Rosalija potvrdila ono o čemu se šuškalo od 2019. godine, njenu romansu sa transrodnom glumicom Hanter Šejfer.

U nedavnom intervjuu, katalonska muzička zvijezda otvoreno je govorila o svom ljubavnom životu, slobodi i kreativnosti, a sada su isplivale i slike sa njenom partnerkom.

Glasine koje su postale istina

Sve je počelo krajem 2019. godine. Rosalija i Hanter su se pojavile zajedno na reviji Burberry u Londonu, a njihova opuštenost i bliskost odmah su izazvale pažnju javnosti. U mjesecima koji su uslijedili, zajedničke fotografije, čestitke i interakcije na mrežama podstakle su priče o mogućoj romansi.

Hanter Šejfer je u intervjuu za GQ 2024. godine otvoreno rekla da su bile u vezi oko pet mjeseci: "Rosalija je za mene porodica, ma šta bilo. To je bilo nešto lijepo, a danas imamo divno prijateljstvo."

Rosalija: "Ne pritiskam sebe etiketama"

Sada, prvi put iz njenog ugla, Rosalija je potvrdila da je u pitanju bila ljubavna veza i objasnila svoj stav prema sopstvenom identitetu:

"Ne, ne pritiskam sebe. Razmišljam o slobodi. To je ono što me vodi."

Time je jasno stavila do znanja da joj nisu važne etikete, već iskrena iskustva i veze koje gradi.

Novi susret u "Euforiji"

Zanimljivo je da se njihova priča nastavlja i danas. Rosalija se pridružila trećoj sezoni serije "Euforija", gde Hanter Šejfer već godinama igra ulogu Džuls Von. Produkcija je u toku, a premijera se očekuje 2026. godine.

Sam Levinson, autor serije, izjavio je za Elle: "Pustim je da se igra riječima, emocijama, na španskom i engleskom. Njeni instinkti su fascinantni i harizmatični. Svaku scenu sa njom je zadovoljstvo gledati."

Rosalija je na Instagramu napisala da je "Euforija" "njena omiljena serija posljednjih godina" i da joj ova uloga donosi novu vrstu umjetničkog izazova.

Iako romansa pripada prošlosti, Rozalija i Hanter su ostale bliske. Njihov odnos se transformisao u prijateljstvo i međusobnu podršku, a obje naglašavaju da su "porodica ma šta bilo".

Podsjetimo, Rosalija Vila Tobelja je pjevačica iz Španije, koja se proslavila modernim interpretacijama flamenko muzike. Karijeru je počela u rodnoj Španiji, ali je pjesmama na engleskom osvojila i internacionalno tržište zbog čega je dobila priliku da nastupi na festivalima kao što su Koačela i Lolapaluza.



