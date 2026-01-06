Prema najnovijim mjerenjima, vodostaj rijeke jutros je iznosio 1.092 centimetra, odnosno gotovo 11 metara

Izvor: MONDO

Usled snažnog nevremena i obilnih padavina koje su tokom prethodne noći i jučerašnjeg dana zahvatile Crnu Goru, vodostaj Morača dostigao je alarmantne vrijednosti.

Prema najnovijim mjerenjima, vodostaj rijeke jutros je iznosio 1.092 centimetra, odnosno gotovo 11 metara, čime se opasno približio apsolutnom rekordu od 12,26 metara, zabilježenom tokom velikih poplava iz prethodnih godina, prenosi RTCG.

Nadležni navode da je Morača za svega deset sati porasla više od četiri metra, što jasno govori o intenzitetu padavina i brzini rasta vodostaja. Obilna kiša nije zaobišla ni Podgoricu i centralni dio zemlje, a slična situacija zabilježena je i na drugim vodotocima.

Ekipe nadležnih službi su na terenu i prate stanje, dok se građanima u priobalnim zonama savjetuje oprez, naročito u slučaju daljeg rasta vodostaja i novih padavina koje su najavljene tokom dana.