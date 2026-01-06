Stiže na Netfliks za 9 dana i već obećava: Ben Aflek i Met Dejmon zvijezde u novom napetom trileru

Napeti triler "The Rip" već dobija pohvale, iako još uvijek nije izašao.

Dugogodišnje partnerstvo Bena Afleka i Meta Dejmona nastavlja se i ove godine kroz novi, uzbudljiv projekat. Netfliks je objavio prvi zvanični trejler za "The Rip", napeti akcioni triler čija je radnja smještena u Majamiju.

Ben Aflek i Met Dejmon u filmu tumače dvojicu policajaca koji otkrivaju milione dolara povezane sa kartelom, ali ne mogu da se slože oko toga šta da urade sa pronađenim novcem.

Dugo iščekivani triler Afleka i Dejmona okupio je i niz drugih poznatih imena koje će publika lako prepoznati. Među glavnim glumcima je Tejana Tejlor, koja je nedavno igrala uz Leonarda Dikaprija u filmu "Jedna bitka za drugom", a u filmu se pojavljuju i Stiven Jun, Saša Kale, Katalina Sandino Moreno, Skot Adkins i Kajl Čendler.

Režiju filma "The Rip" potpisuje Džo Karnahan, koji je ujedno i autor scenarija, nastalog u saradnji sa Majklom Mekgrejlom. Karnahan je ranije radio na seriji The Blacklist iz 2013. godine, dok je prošle godine režirao film Shadow Force, u kojem glavne uloge tumače Omar Si i Keri Vošington.

O čemu je riječ?

Ben Aflek u filmu igra detektiva narednika Džej Di Birna, dok je Met Dejmon u ulozi policijskog poručnika Dejna Dumarsa. Birn i Dumars su dugogodišnji prijatelji, ali njihovo prijateljstvo dolazi na ozbiljan test kada u kući u kojoj kartel krije drogu pronađu više od 20 miliona dolara.

Dok se sukobljavaju oko toga šta da urade sa novcem i drogom, policajci shvataju da je riječ o imovini izuzetno opasnih ljudi, spremnih na sve kako bi povratili svoj novac. To pokreće niz napetih potera i obračuna vatrenim oružjem, u kojima su ulozi izuzetno visoki.

Film The Rip stiže ekskluzivno na Netfliks 16. januara