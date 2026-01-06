Američke vlasti razmatraju presrijetanje naftnog tankera Marinera iz Venecuele, koji sada plovi Sjevernim Atlantikom pod ruskom zastavom, što bi moglo izazvati novi diplomatski i vojni spor između Vašingtona i Moskve.

Izvor: Damien MEYER / AFP / Profimedia

Prema izvještajima američkih medija, Sjedinjene Američke Države razmatraju mogućnost presrijetanja naftnog tankera Mariner iz Venecuele, koji se povezuje sa Rusijom.

Brod se trenutno nalazi u Severnom Atlantiku i plovi uz, kako posada tvrdi, rusku zaštitu, što bi moglo dovesti do novog zaoštravanja odnosa između Vašingtona i Moskve.

Kako navode četiri izvora upoznata sa okolnostima, američke vlasti pripremaju planove za potencijalno presrijetanje tankera nad kojim je Rusija preuzela jurisdikciju, što otvara mogućnost direktnog sukoba između dvije sile oko statusa broda.

SAD su već sankcionisale brod Marinera 2024. godine zbog učešća u mreži tankera koji se koriste za krijumčarenje ruske nafte. Iako je brod isprva bio na putu prema Venecueli, prošlog mjeseca je promijenio kurs kako bi izbjegao zaplijenu od strane američke obalske straže.

Prema podacima kompanije Kpler, koja prati pomorski saobraćaj, tanker je prije dva dana bio u Sjevernom Atlantiku i kretao se sjeveroistočno, blizu obale Ujedinjenog Kraljevstva.

Tokom potjere, posada broda je na trupu iscrtala rusku zastavu i objavila da plovi pod ruskom zaštitom. Ubrzo nakon toga, plovilo je registrovano u zvaničnom ruskom brodskom registru i dobilo je novo ime - Marinera. Prošlog mjeseca, ruske vlasti su takođe uputile zvanični diplomatski zahtjev SAD da obustave aktivnosti usmjerene protiv broda.

Bijela kuća nije željela da komentariše ovu informaciju, dok je CBS njuz prvi izvijestio o američkim planovima za zaplenu tankera. Prema tvrdnjama dva izvora, SAD razmatra i presrijetanje drugih sankcionisanih tankera koji su poslednjih dana pokušali da izbjegnu zaplijenu.

Prema pisanju američkih medija, Sjedinjene Države planiraju da presretnu tanker za prevoz nafte Marinera iz Venecuele zbog učešća u ilegalnoj ruskoj floti, a sada on plovi pod ruskom zaštitom u Sjevernom Atlantiku, što bi moglo da izazove novi spor sa Moskvom.