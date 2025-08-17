Svastika Ražnatovića pazarila 4 stana kod Hrama Svetog Save: Pliva u parama, a biznis cvjeta

Rodićeva ne gubi vrijeme i pametno ulaže novac, a ima podršku i porodice.

Izvor: Instagram/Printscreen/miss.rodic

Nataša Rodić, svastika Veljka Ražnatovića i jedna od sestara Rodić iz Titela, nedavno je pazarila čak četiri stana u jednoj zgradi u neposrednoj blizini Hrama Svetog Save.

Kako tvrdi izvora blizak Nataši, u pitanju su četiri garsonjere, a tome u prilog ide i činjenica da je njeno ime ispisano na čak četiri ormarića u holu zgrade.

"Nataša planira da izdaje stanove, s obzirom na to da su na izuzetnoj lokaciji. Oduševila se kada je vidjela projekat. Imala je podršku i cijele porodice - roditelja i sestara Bogdane i Bojane i nije časila časa kada ih je iskeširala. Zgrada je moderno opremljena, pod video nadzorom i maksimalno zaštićena, što dodatno povećava njenu vrijednost. Ma, super će se opariti od toga. Tržište nekretnina u Beogradu danas divlja, a cijene kirija otišle su u nebesa. Pogotovo u tom dijelu grada, koji važi za jedan od najskupljih", rekao je izvor blizak Nataši za domaće medije.

Kako je izvor rekao, sestri Bogdane Ražnatović i Bojane Šijan odlično ide i biznis sa burgerima koji je nedavno pokrenula. Nataša je uspjela da izgradi brend koji privlači brojne Beograđane, pa je zbog toga, kako kaže, i odlučila da zarađeni novac uloži u nekretnine.