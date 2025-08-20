logo
Povrijeđen Veljko Ražnatović: Cecin sin otkazao sve, oglasio se i otkrio detalje

Autor Đorđe Milošević
Veljko se oglasio i otkrio detalje povrede, kao i da mu predstoji period oporavka.

Povrijeđen Veljko Ražnatović: Cecin sin otkazao sve, oglasio se i otkrio detalje Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Sin folk pjevačice Svetlane Cece Ražnatović, bokser Veljko Ražnatović obratio se pratiocima putem društvenih mreža i otkrio da je zadobio povredu zbog koje mora da otkaže planirano učešće na predstojećoj bokserskoj reviji.

Kako je sin pjevačice Cece Ražnatović naveo, zbog problema sa leđima neće moći da se pojavi u ringu 13. septembra u Beogradu.

Iako je imao veliku želju da nastupi pred publikom, Veljko je istakao da njegova povreda zahtijeva duži period oporavka i posebne terapije, pa je bio prinuđen da odustane od ovog meča.

Izvor: Instagram/printscreen/ac3isb4ck

"Nažalost, zbog povrede donjih leđa neću moći da učestvujem na reviji 13.09 u Beogradu", napisao je Veljko i dodao:

"Čeka me period oporavka i terapija, pa se vidimo kroz konopce uskoro."

Nedavno izvrijeđao Albanca

Sin folk zvijezde Svetlane Cece Ražnatović, Veljko Ražnatović, ponovo je reagovao reagovao na navode u albanskim medijima da je pretučen u Cirihu od strane njihovog boksera Astrira Sejdija.

