Otkriveno kada počinje Elita 9: Od ovog datuma se takmičari useljavaju u Bijelu kuću, a evo i ko ulazi

Autor Jelena Sitarica
Milica Mitrović se oglasila na mrežama otkrivši kada startuje nova sezona

Otkriveno kada počinje Elita 9 Izvor: Pink/PrintScreen

Nova sezona "Elite", deveta po redu, uskoro kreće sa prikazivanjem, a sada je otkriveno i kog datuma se takmičari konačno useljavaju u Bijelu kuću. 

Kako je to otkrila Milica Mitrović na svom Instagramu, "Elita 9" startuje u subotu, 6. septembra od 21 čas.

U ovoj sezoni naći će se mnoga poznata rijaliti imena. Među njima je Maja Marinković, Bora Santana, Filip Đukić, Marko Janjušević Janjuš, Aleksandra Nikolić i drugi.

Mitrović je najavio "Elitu 9" kao sezonu za pamćenje i predstavio je AI robota Tošu, koji će učesnicima davati zadatke.

Ko su potencijalni učesnici?

Šuška se i da je Stanija dobila "ponudu koja se ne odbija", a u igri je navodno bila i Ava Karabatić koja je nedavno imala veliki problem da sahrani oca zbog nemanja sredstava.

Ostaje da vidimo ko će se naći u novoj sezoni, i da li će uspjeti da prevaziđu prethodne.

Tagovi

Elita Elita 9

