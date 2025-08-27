logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vuk Mob raskinuo sa misterioznom djevojkom: Godinu i po dana ljubio vatrenu brinetu, evo kako ona izgleda

Vuk Mob raskinuo sa misterioznom djevojkom: Godinu i po dana ljubio vatrenu brinetu, evo kako ona izgleda

Autor Ana Živančević
0

Poznati reper Vuk Mob stavio je tačku na svojoj odnos sa Aleksandrom.

Vuk Mob raskinuo sa misterioznom devojkom Izvor: instagram/___a.p9__

Reper Vukadin Gojković, javnosti poznatiji kao Vuk Mob, iznenadio je mnoge kada je ranije isticao koliko uživa u stabilnoj i srećnoj vezi sa svojom partnerkom Aleksandrom. 

Njihova ljubav bila je često tema medija i društvenih mreža, a Vuk nije krio koliko mu znači podrška koju je dobijao od svoje izabranice. 

Inače, o Aleksandri nema mnogo informacija, a na mrežama postoji svega par zajedničkih fotografija. 

Pogledajte kako ona izgleda:

Ipak, iako se činilo da između njih dvoje sve funkcioniše besprekorno, došlo je do obrta. Aleksandra je putem svog Instagram profila podijelila vijest da više nisu zajedno, čime je potvrdila da je njihovoj vezi došao kraj.

"Jesi još s Vukom", glasilo je pitanje.

"Nisam", kratko je odgovorila Aleksandra radoznalom pratiocu.

O razlozima raskida za sada se nisu oglašavali ni ona ni Vuk Mob, ali vijest je već izazvala brojne reakcije njihovih pratilaca.

Uslijedilo je potom i pitanje koliko su dugo bili u vezi.

"Koliko si bila s Vukom?"

"Godinu i po dana", odgovorila je ona.

Podsetimo, Vuk Mob je i ranije prolazio kroz buran ljubavni život koji je nerijetko bio pod lupom javnosti. Međutim, u vezi sa Aleksandrom djelovao je smirenije i posvećenije nego ikad, što je dodatno iznenadilo fanove nakon objave o raskidu.

Podsjetite se i kako su izgledali Vuk i Aleksandra tokom veze:

Možda će vas zanimati

Tagovi

vuk mob Vukadin Gojković raskid

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ