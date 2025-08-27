Vuk Mob raskinuo sa misterioznom djevojkom: Godinu i po dana ljubio vatrenu brinetu, evo kako ona izgleda

Poznati reper Vuk Mob stavio je tačku na svojoj odnos sa Aleksandrom.

Izvor: instagram/___a.p9__

Reper Vukadin Gojković, javnosti poznatiji kao Vuk Mob, iznenadio je mnoge kada je ranije isticao koliko uživa u stabilnoj i srećnoj vezi sa svojom partnerkom Aleksandrom.

Njihova ljubav bila je često tema medija i društvenih mreža, a Vuk nije krio koliko mu znači podrška koju je dobijao od svoje izabranice.

Inače, o Aleksandri nema mnogo informacija, a na mrežama postoji svega par zajedničkih fotografija.

Pogledajte kako ona izgleda:

Ipak, iako se činilo da između njih dvoje sve funkcioniše besprekorno, došlo je do obrta. Aleksandra je putem svog Instagram profila podijelila vijest da više nisu zajedno, čime je potvrdila da je njihovoj vezi došao kraj.

"Jesi još s Vukom", glasilo je pitanje.

"Nisam", kratko je odgovorila Aleksandra radoznalom pratiocu.

O razlozima raskida za sada se nisu oglašavali ni ona ni Vuk Mob, ali vijest je već izazvala brojne reakcije njihovih pratilaca.

Uslijedilo je potom i pitanje koliko su dugo bili u vezi.

"Koliko si bila s Vukom?"

"Godinu i po dana", odgovorila je ona.

Podsetimo, Vuk Mob je i ranije prolazio kroz buran ljubavni život koji je nerijetko bio pod lupom javnosti. Međutim, u vezi sa Aleksandrom djelovao je smirenije i posvećenije nego ikad, što je dodatno iznenadilo fanove nakon objave o raskidu.

Podsjetite se i kako su izgledali Vuk i Aleksandra tokom veze: