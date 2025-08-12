logo
Veljko Ražnatović se oglasio nakon vijesti da su ga pretukli u Cirihu: Spominje se i albanski bokser

Autor Đorđe Milošević
0

Vijest se proširila stranim medijima, a Cecin nasljednik je odmah reagovao na svom Instagram nalogu.

Ražnatović se oglasio nakon vijesti da su ga pretukli u Cirihu Izvor: Instagram/ac3isb4ck/screenshot

Sin folk zvijezde Svetlane Cece Ražnatović, Veljko Ražnatović, reagovao je na jedan članak iz stranih medija, u kom se navodi da je bio akter tuče, tačnije da ga je pretukao albanski bokser.

Vijest je prenijela "Gazeta Express", u pomenutom članku stoji da se sve desilo usred Ciriha, a sada se Ražnatović oglasio za domaće medije.

Veljko je demantovao da je bio akter bilo kakve tuče, kao i da se ne sjeća kada je posljednji put bio u tom gradu.

"Ovo je čist debilizam, ne pamtim kada sam posljednji put bio u Cirihu. Ljudi će svašta da povjeruju danas", rekao je Veljko za Blic.

Veljko Ražnatović o razvodu

Veljko Ražnatović nedavno je izazvao veliku pažnju javnosti kada je na društvenim mrežama podijelio snimak na kojem svještenik govori o razvodu i posljedicama koje on može ostaviti na djecu.

Ova njegova objava izazvala je brojne reakcije, pa su počela da se šire pitanja i spekulacije o tome da li se Veljko i sam nalazi u procesu razvoda. Zbog sve većeg broja poruka i poziva koje je dobijao, Veljko se oglasio.

Tagovi

Veljko Ražnatović tuča

