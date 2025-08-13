Željko Mitrović pazario još jedan avion: Pokazao i skromnu trpezu, okupio cijelu porodicu, tu je i zet (Video)

Mitrović je okupio porodicu koja mu je pravila društvo na letu, a sve je to objavio na društvenoj mreži Instagram.

Izvor: Instagram/zeljkomitrovic/printscreen

Željko Mitrović, vlasnik RTV Pink, proširio je svoju kolekciju automobila, plovila i letjeletica još jednom skupocjenom igračkom, privatnim avionom vrijednim nekoliko miliona eura.

Mitrović je obavio i svoj prvi let, a snimke iz kabine podijelio je sa pratiocima, pokazujući kako uživa u društvu supruge Milice i prijatelja.

Na letu su im se pridružili i njegova ćerka Andrea sa dečkom, kao i sin Aleksandar sa ženom i djecom, pa je ovo premijerno putovanje proteklo u odličnoj, porodičnoj atmosferi.

"Prvi let sa Embraer Legacy 600, novim avionom Pink Media Grupe, nevjerovatno je koliko je visoka megabitska brzina interneta Starlinka, koji uvek nosim sa sobom u rancu, tako da ću ovaj post poslati live iz vazduha, a bilo mi je važno da provjerim, jer sad sam siguran da alternatvne komunikacije mojih bespilotnih letjelica, pored standardnih komunikacija, mogu biti vezane i Starlinkom! Za nevjerne Tome, avion YU PAA i njegovu poziciju u vazduhu možete sada, dok šaljem, proveriti na Flight radar", poručio je Mitrović.