U rancu nosio šrafilicu, usisivač "šetao" kao kućnog ljubima: Isplivala Desingericina slika iz školskih dana

Kontroverzni izvođač Dragomir Despić, javnosti poznatiji kao Desingerica, otkako je kročio u svijet muzike i estrade, ne prestaje da izaziva pažnju.

Popularnost ga je dovela do toga da se nađe u crvenoj stolici i postane dio stručnog žirija "Pinkovih zvezda", zajedno sa Jelenom Karleušom, Zoricom Brunclik, Viki Miljković i Draganom Stojkovićem Bosancem.

Desingerica je manje od tri godine na estradi, a uspio je da postane popularniji od mnogih izvođača koji su duže od njega na javnoj sceni. Iako se o njegovom privatnom životu se ne zna mnogo, sada su isplivale fotografije iz mlađih dana.

Išao je u OŠ "20. oktobar" gdje su ga svi znali i zvali po prezimenu, Despić. Djevojčice su ludjele za njim, zbog čega je ulazio iz veze u vezu i često mijenjao djevojke, dok se potom nije skrasio sa jednom.

Pogledajte kako je tada izgledao sa kosom i bez tetovaža:

Kako je jednom prilikom i sam priznao, bio je problematičan đak i žvrljao je po zidovima škole, zbog čega je upadao u probleme. Posebno zanimljiva činjenica o njemu jeste da je u rancu za školu često nosio šrafilicu, kako bi popravljao stolove i stolice, a u jednom sastavu na pismenom zadatku iz srpskog jezika, pisao je o tome kako je usisivač izvodio napolje i šetao ga kao kućnog ljubimca.

Kada su novinari pričali sa Desingericom i sa njim se prisjetili ovih anegdota, a zatim mu i pokazali njegovu fotografiju iz školskih dana, on se nasmijao i prokomentarisao:

"Bomba! Svašta sam radio, bio sam nemiran, šarao sam cijelu školu, pravio sam s**nja... Bio sam problematičan, iskreno, ali djevojčice su ludjele za mnom. Nisam baš bio nešto miran, ali sam bio dobar košarkaš, uvijek sam se trudio u sportu", ispričao je ranije Dragomir Despić Desingerica, koji je inače odrastao u novobeogradskim blokovima.

