Žena koja je nestala prije gotovo 63 godine pronađena je živa i zdrava, nakon što je policija u američkoj saveznoj državi Viskonsin ponovo otvorila njen slučaj u okviru revizije starih, nerešenih nestanaka.

Izvor: Facebook/Poros Ezerévek/Printscreen

Odri Bakeberg imala je samo 20 godina kada je 7. jula 1962. godine nestala iz svog doma u gradiću Ridsburg, u južnom dijelu Viskonsina. U to vrijeme bila je udata i majka dvoje male djece. Prema podacima Ministarstva pravde Viskonsina, Odri je tog dana otišla iz kuće kako bi podigla platu u fabrici vune u kojoj je radila. Porodična bebisiterka, tada četrnaestogodišnjakinja, ispričala je policiji da su zajedno stopirale do Medisona, glavnog grada Viskonsina, udaljenog oko 90 kilometara, a odande su, prema njenim riječima, autobusom kompanije Grejhaund putovale do Indijanapolisa, grada u saveznoj državi Indijana, udaljenog oko 480 kilometara. "Rekla je da je posljednji put vidjela Odri kako skreće iza ugla, udaljavajući se od autobuske stanice", navodi se u policijskom izveštaju. "Odri se nikada nije vratila kući i od tada joj se gubi svaki trag."

Godinama se pretpostavljalo da je ubijena. Slučaj je tokom godina pratio veliki broj dojava i teorija, ali je vremenom zapao u ćorsokak. Članak lista Baraboo News Republic iz 2002. godine, objavljen povodom 40 godina od njenog nestanka, otkriva dodatne uznemirujuće detalje. Tri dana prije nestanka Odri je prijavila policiji da ju je suprug zlostavljao i pretio joj da će je ubiti. "Prijavila je da je njen muž napunio nekoliko pušaka, stavio ih u gepek automobila i pretio da će je ubiti", rekao je tadašnji šerif Rend Stamen. Porodica je s vremenom vjerovala da je Odri ubijena, ali su se nadali da će barem pronaći njeno tijelo. U jednom trenutku policija je planirala pretragu imanja u okrugu Sok nakon dojave poverljivog izvora da je tamo navodno zakopana. Ipak, nikakav dokaz nikada nije pronađen, a nije bilo ni aktivnosti na njenom broju socijalnog osiguranja, što je dodatno produbljivalo misteriju.

Do ključnog obrta došlo je početkom ove godine, kada je slučaj dodeljen detektivu kancelarije šerifa okruga Sok, u okviru sveobuhvatne revizije starih predmeta. Šerif Čip Majster naveo je da je istraga uključivala "temeljno ponovno razmatranje kompletne dokumentacije, dokaza, ponovno ispitivanje svjedoka i otkrivanje novih tragova." Detektiv Ajzak Hanson otkrio je da je nalog na sajtu Ancestry.com, koji je otvorila Odriina sestra, doveo do novih podataka, uključujući moguću adresu. "Pozvao sam lokalnu policiju i rekao: ‘Postoji žena koja živi na ovoj adresi, možete li da provjerite?’", ispričao je Hanson. "Deset minuta kasnije ona me je pozvala. Razgovarali smo 45 minuta."

Šerif Majster je saopštio da je slučaj zvanično riješen i da je Odri Bakeberg "živa, zdrava i trenutno živi van savezne države Viskonsin." "Dalja istraga je pokazala da je njen nestanak bio rezultat lične odluke, a ne posljedica krivičnog djela ili nasilja“, rekao je šerif. Hanson je naveo da je Odri zamolila da njena lokacija i detalji razgovora ostanu povjerljivi, ali je potvrdio da je imala svoje razloge za odlazak. "Mislim da je jednostavno odlučila da se udalji, da krene dalje i živi svoj život", rekao je. "Zvučala je srećno. Sigurna u svoju odluku. Bez kajanja."

Odri Bakeberg danas ima više od 80 godina. Iako je važno da njen identitet i lokacija ostanu zaštićeni, detektiv Hanson rekao je da ona zna da još uvijek ima članove porodice u tom kraju i da posjeduje njihove brojeve telefona, ukoliko jednog dana poželi da stupi u kontakt s njima. "Na kraju, ona je ta koja drži sve karte", rekao je Hanson. Slučaj koji je decenijama bio simbol misterije, sumnje i tišine, završen je jednostavnom, ali jasnom porukom svijetu: Odri Bakeberg je živa i sama je izgradila novi život.