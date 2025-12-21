Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) saopštila je da mjerenja CETI-ja prije i nakon adaptacije Termoelektrane Pljevlja potvrđuju značajno smanjenje emisija zagađujućih materija tokom probnog rada.

Izvor: MONDO/Predrag Vujić

Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) saopštila je da su uporediva i metodološki validna mjerenja pokazala da je tokom probnog rada Termoelektrane Pljevlja koncentracija sumpor-dioksida (SO₂), kao dominantnog zagađivača, smanjena za oko 29 odsto u odnosu na period prije adaptacije kotla i dimnjaka. Kako navode, ovaj rezultat predstavlja mjerljiv i ekološki relevantan napredak i potvrđuje da postrojenje danas zagađuje manje nego prije ekološke rekonstrukcije i modernizacije.

Iz EPCG pojašnjavaju da je registrovani blagi porast azot-dioksida (NO₂) u dimnjaku očekivana posljedica stabilnijeg i efikasnijeg procesa sagorijevanja, te da nema mjerljiv negativan uticaj na kvalitet vazduha u urbanom području. Dodaju i da su interni podaci EPCG gotovo u potpunosti saglasni sa nalazima Centra za ekotoksikološka istraživanja (CETI), čime se, tvrde, potvrđuje pouzdanost i objektivnost dobijenih rezultata.

Kako ističu, EPCG nije nosilac mjerenja, već korisnik i tumač podataka nadležne institucije, te smatraju da se preostali izazovi u vezi sa kvalitetom vazduha u Pljevljima moraju rješavati kroz širi, sistemski pristup. Zaključuju da je probni rad postrojenja sproveden bez povećanja zagađenja, uz potvrđeno smanjenje štetnih emisija, što predstavlja stabilnu osnovu za njegov dalji rad.