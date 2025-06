Danas uživa u milionima, a nekad maštala o paradajzu i zamrzavala jogurt: Emina o teškom odrastanju u Pazaru

Jednom prilikom pop pjevačica Emina Jahović, govorila je o teškom periodu odrastanja u Novom Pazaru.

Izvor: Youtube printscreen / Emina Jahovic

Emina Jahović nije oduvijek imala sve u životu. Njeno djetinjstvo nije bilo nimalo lako, a odrastala je u periodu kada su se mnogi suočavali sa finansijskim poteškoćama. Tako je bilo i u njenoj porodici, pa su čak neke namirnice za nju bile samo san.

Emina Jahovič na početku karijere u spotu Tačka

Izvor: Youtube printscreen / Alex Deen

"Moj otac i majka nisu imali neko nasljedstvo iza sebe, a kao ljekari nisu svrstavani u bogate i imućne. Sjećam se, kada su manje-više svi ljudi u Srbiji živjeli teško, da nam je recimo i paradajz bio luksuz", ispričala je Emina jednom prilikom pa nastavila:

"Gledala bih tako, kao dijete, u nekim situacijama komšije kako ga jedu. Kinder-jaje, gumene bombone i čokolade koje pucketaju u ustima. Sve to mi je bilo nedostižno u djetinjstvu. U vremenima previranja i ratova, moja mama je stavljala u zamrzivač mlijeko i jogurt, koje nismo smeli da diramo, već smo čuvali za crna vremena. A bila sam prava djevojčica, obožavala sam sjajne haljinice, koje sam nasleđivala od svoje starije sestre.

Emina Jahović i majka

Izvor: Instagram printscreen / yaemana

Emina je danas uspješna poslovna žena, zaradila je milione, ali priznaje da novac ne rasipa.

"Zbog toga danas kada imam, nikada se ne rasipam. Volim da kupim, ali samo ono što ću da nosim, nemam hirove", završila je Emina, koja je došla iz Turske u Srbiju nakon što je objavila novi album.

Ruke pere himalajskom solju

Ona je sada otkrila još neke detalje iz svog života, a sve je iznenadila kada je rekla da ruke pere himalajskom solju.

"Malo stavite himalajske soli na dlan, napravite mantru, zamislite da ta loša energija izlazi iz vas i isperete ruke. To je to. Ja to radim jer se tokom dana puno rukujem, a dodir prenosi energiju", ispričala je Emina na radiju S, ostavljajući mnoge u čudu.

Kako sama kaže, so "neutralizuje" svu negativnu energiju koja se prenosi kontaktom sa drugim ljudima.

