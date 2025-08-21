Popularni reper uhapšen i hospitalizovan zbog mogućeg predoziranja: Lutao gradom u gaćama, pa napao policajca

Portparol policije Los Anđelesa potvrdio je da reper Lil Nas X osumnjičen i za napad na službeno lice

Popularni reper Lil Nas X navodno je uhapšen zbog napada na policajca, nakon što je policija reagovala na pozive da se muzičar go kreće ulicama Los Anđelesa.

Portparol Policije Los Anđelesa potvrdio je za magazin People da su policajci u četvrtak, 21. avgusta, nešto prije 6 ujutru izašli na teren zbog prijave da se "nag muškarac nalazi na ulici" u bloku 1100 Ventura bulevara.

Prema njegovim riječima, osumnjičeni je potom napao jednog od policajaca, zbog čega je uhapšen pod optužbom za napad na službeno lice.

Odmah nakon toga prevezen je u bolnicu na liječenje, a po izlasku iz bolnice biće i zvanično optužen.

Iako portparol nije želio da potvrdi identitet muškarca, TMZ je objavio da je riječ o Lil Nas X-u, a uz vijest su priložili fotografije na kojima se vidi kako reper koji stoji iza hita "Old Town Road", star 26 godina, oko 4 ujutru šeta pomenutim bulevarom u donjem vešu i čizmama.

Lil Nas X has reportedly been hospitalized due to a suspected overdose after being found walking through the streets of Los Angeles at around 4 AM wearing only underwear.pic.twitter.com/AJqoetddUS — ThatOjoBoy (@ThatOjoBoy)August 21, 2025

TMZ je takođe prenio da je policiji stiglo više poziva u vezi sa mogućim predoziranjem, iako portparol te informacije nije mogao da potvrdi.

Podsjetimo, Lil Nas X, pravog imena Montero Hil, proslavio se 2021. godine debi albumom Montero, koji je bio nominovan za Gremi u kategoriji "Album godine". Od tada je objavio niz singlova, među kojima su "Light Again!" i "Hotbox2 iz marta ove godine, kao i EP "Days Before Dreamboy". Ipak, najprepoznatljiviji je po gorepomenutom hitu "Old Town Road".

U aprilu ove godine podijelio je snimak iz bolničkog kreveta rekavši da pati od djelimične paralize lica, ali je ubrzo utješio fanove porukom: "Ljudi, dobro sam!! Nemojte da tugujete za mnom, radije protresite gu*e za mene!".