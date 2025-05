"Mogla je da me zaštiti": Džejla Ramović konačno progovorila o odnosu sa Marijom Šerifović

Džejla se osvrnula i na pitanje da li je Marija Šerifović mogla da je zaštiti kada su glasine postajale sve jače i jače.

Izvor: Kurir/Ana Paunković

Džejla Ramović postala je poznata široj javnosti nakon što je 2019. godine pobijedila u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda“. Zahvaljujući svom izgledu, harizmi i prije svega izuzetnim vokalnim sposobnostima, brzo je osvojila simpatije publike.

Tokom takmičenja, njen mentor bila je Marija Šerifović, a nakon osvojenog prvog mjesta, Džejla je nastavila da gradi uspješnu karijeru. Ipak, saradnja sa Marijom Šerifović izazvala je brojne komentare, pa su u javnosti počele da kruže spekulacije o navodnoj aferi između dvije pjevačice, na šta Džejla tada nije odgovarala.

Izvor: Kurir/Ana Paunković

Sada je mlada pjevačica iz Bosne prvi put otvoreno progovorila o toj temi i priznala da je u jednom periodu ozbiljno razmišljala da se povuče sa muzičke scene.

"Vodim se time da ništa ne demantujem, međutim, sada kada bih vratila vrijeme mislim da sam mogla drugačije da postupim. Te priče su samo lično meni naštetile, zato što ja nisam znala kako da se nosim s tim u tom trenutku, jer meni je to sve bilo novo", rekla je Džejla, pa nastavila:

"Sada kada vratim vrijeme, možda bih voljela drugačije negde u nekim trenucima da postupim, da se više zauzmem za sebe, jer mislim da nisam zaslužila to od strane medija u tom trenutku, jer je to ono, takva glupost. Baš je uzelo maha. Uzelo je maha i nikada nije prestalo. I nije mi drago ni sada što pričam o tome jer sam mislila, ne želim da se objašnjavam, ali sve je okej. Mislim, ljudi su iskoristili tu situaciju", bila je iskrena Džejla Ramović.

Džejla je priznala da nije željela takav publicitet i da joj je to jednostavno bilo previše:

"Vratilo me je sve to u rikverc, poželjela sam u jednom trenutku da se ne bavim ovim poslom i sve mi je to bilo previše. Ne volim tu vrstu marketinga koja je za neke ljude bila protiv mene, za neke "super što da ne, neka se piše“. Neću ni da se osvrćem na stereotipe kako su ljudi u mom gradu gledali na cijelu situaciju, mene to ne interesuje, zato što ja nisam tog mišljenja. Donekle mi je zgadilo to sve, zgadilo mi je da se bavim muzikom. I onda sam u jednom trenutku novinarima odgovorila: „Pa, pitajte Mariju, što samo mene“. Zato što čini mi se da ona puno zaštićenija bila. U stvari niko je nikada ništa ni pitao"objasnila je Džejla Ramović.

Na pitanje da li je Marija Šerifović mogla da pjevačicu zaštiti kada su glasine postajale sve jače i jače, Džejla je odgovorila da je mogla.

"Pa možda, možda da. Ali eto, ajde, nećemo sad ni pričati šta je moglo da bude", bila je jasna Džejla Ramović kod voditeljke Sanje Ćulibrk.