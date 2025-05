"To Evrovizija ne želi, pitanje kome će se svidjeti": Pjevačica brutalno o plasmanu Princa od Vranje na takmičenju

Ipak, Džejla nije u potpunosti izgubila vjeru u uspjeh srpskog predstavnika i vjeruje da Princ ima šanse da prođe dalje.

Izvor: Youtube/Songfestival Azerbaijan

Pjevačica Džejla Ramović iznijela je svoje mišljenje o nastupu Princa od Vranja na ovogodišnjoj Evroviziji. Ona smatra da njegov muzički izbor nije u skladu sa aktuelnim trendovima koje ovo takmičenje promoviše.

"To nije onaj zvuk koji Evrovizija želi. To je moje mišljenje. Ne moraju ljudi da se slože sa mnom. Princ to super izvodi, ali je pitanje kako će se to njima tamo svidjeti. Svjedočimo tome da se Evrovizija totalno promijenila, pogotovo poslednjih par godina. Pogotovo vokalne sposobnosti, čini mi se, nisu više toliko ni bitne, koliko su šou i performans bitni", rekla je Džejla.

Ipak, nije u potpunosti izgubila vjeru u uspjeh srpskog predstavnika i vjeruje da Princ ima šanse da prođe dalje.

"Mi smo se navikli na Princa, ali Princ ima svoju karakterističnu pojavu, ima tu kosu, drugačiji je, nije on njima svakodnevna pojava. Podržavam ga. Mislim da ima šansu da uđe u finale", poručila je Džejla tokom gostovanja na Radiju S.

Srbija skače na kladionicama

Nakon održanog prvog polufinala Evrovizije 2025, u kojem je deset zemalja obezbijedilo mjesto u finalu, došlo je do promjena i na kladionicama.

Ovo su finalisti nakon održanog prvog polufinala:

Prema trenutnim prognozama, Švedska se nalazi na vrhu sa 44% šansi za pobjedu, dok drugo mjesto pripada Austriji.

Što se tiče Srbije, situacija se poboljšala – sa 30. mjesta na kladionicama, Princ od Vranje popeo se na 26. poziciju. On će se boriti za prolazak u finale u drugom polufinalu, koje je zakazano za 15. maj.