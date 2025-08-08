Pjevačica "podigla Ajfelov toranj" pored kućnog bazena: Visok je 15 metara, komšije trljaju oči u čudu

Slavica Perić, nekadašnja takmičarka šoua "Nikad nije kasno", iako jedva čeka trenutak kada će moći da ode iz Francuske i vrati se u Srbiju.
Slavica Perić, nekadašnja takmičarka šoua "Nikad nije kasno", iako jedva čeka trenutak kada će moći da ode iz Francuske i vrati se u Srbiju, uspomenu na život u Parizu sačuvala je - izgradnjom Ajfelovog tornja u dvorištu porodičnog doma u Lozoviku.
To je učinila u znak sjećanja "na mukotrpan rad i život u gradu svjetlosti", objasnila je za Grand pjevačica koja je davno krenula "trbuhom za kruhom" kako bi svojoj porodici obezbijedila bolji život.
"Druga poznata kula" je, kako je dalje navela, visoka čak 15 metara i smjestila ju je kraj kućnog bazena.
"Ajfelova kula koju imamo u našem dvorištu kraj bazena je visoka 15 metara", naglasila je za "Grand" Slavica, koja mašta o povratku u Lozovik, gdje je sa suprugom svila porodično gnijezdo koje je zbog boljeg sjutra morala da napusti.
"Rođena sam u Beogradu, udala sam se u Lozoviku, a u isto vrijeme sam sve ove godine i u Parizu. Težim i žudim da se vratim iz bijelog svijeta, ali daće Bog", kazala je ona, koja je isto tako dugo sanjala i o tome da se lati mikrofona, a ta želja joj se ispunila u šestoj deceniji.