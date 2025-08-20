"Osjećam obavezu, nema polemike za informacije koje su mi prenijete": Prve riječi Nikolije nakon otkazivanja koncerta

Nikolija se oglasila putem saopštenja na svom Instagramu, koje prenosimo u cjelosti.

Prvi solistički koncert pop pjevačice Nikolije Jovanović, koji je trebalo da održi u Beogradu krajem avgusta, juče je iznenada otkazan, a datum novog nije objavljen.

O svemu tome oglasili su se organizatori i otkrili da je razlog otkazivanja spektakla na Tašmajdanu "travnati teren", te tehnička nemogućnost realizacije svih projekata, a osim njenog, otkazan je koncert i Adila Maksutovića, kao i svi događaji za 2025. godinu.

Ubrzo su se oglasili i iz njenog tima, te istakli da su znali da postoji travnata površina, ali da im nije naglašeno da kamioni neće biti u stanju da ulaze i postavljaju binu.

Sada se oglasila i Nikolija, a ovo je u jedno i njeno prvo oglašavanje na ovu temu, te istakla da je tužna zbog svega, kao i da ne želi da ulazi u polemike oko informacija koje su joj prenijete, a njeno saopštenje prenosimo u cjelosti:

"Dan nakon pomjeranja mog prvog solističkog koncerta, neprospavane noći i brojnih razgovora sa svojim najbližim saradnicima, prijateljima i članovima porodice, osećam obavezu da se obratim javnosti i podijelim svoja osjećanja. Na prvom mjestu, jako sam tužna jer je iza mene šest mjeseci priprema, uz bezbroj proba sa bendom, uigravanja koreografija i dogovora oko najsitnijih detalja", započela je Nikolija pa dodala:

"Tužna sam jer sam u ovom trenutku ostala uskraćena za priliku da sa svojom publikom podijelim najlepše trenutke i tako obilježim svoju dosadašnju karijeru. A sigurna sam da bismo zajedno uživali od prve do poslednje pjesme. Zahvalna sam svima koji su u velikom broju kupili ulaznice, jer sam sa posebnom pažnjom pratila tok prodaje i vodila računa o svim promotivnim aktivnostima pred koncert. Uvjerena sam da će organizator brzo i efikasno sprovesti refundaciju novca, svima koji to budu željeli. U suprotnom kupljene ulaznice važiće i za nov datum."

Na samom kraju je istakla da ne želi da ulazi u detalje i polemike i dodala da su joj brojne informacije prenijete.

"lako su se pojavili logistički izazovi o kojima do prije par dana nije bilo ni riječi, i zbog kojih nažalost najveću štetu trpim upravo ja, ne želim da ulazim u polemike niti da dovodim u pitanje informacije koje su mi prenijete. Ovaj trenutak sam priželjkivala još od samog početka svog muzičkog puta i zato biram da budem strpljiva i sačekam novi, pogodniji termin - onaj u kojem logistika više neće biti prepreka da zajedno ostvarimo ono sto smo zamišljali. Želim da vjerujem kako uvjek postoji razlog zašto je nešto dobro i da izrazim nadu da ćemo se uskoro družiti i pjevati, kada svi problemi budu prevaziđeni."

Juče saznala da joj otkazuju koncert

Kako MONDO saznaje od izvora bliskog pjevačici, Nikolija je prije svega par sati saznala da joj je koncert na Tašmajdanu otkazan.