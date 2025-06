Relja Popović priznao da nema podršku kolega: Eksplicitan spot sa Nikolijom osudio i ovaj pjevač

Relja je istakao da je svjestan da se najviše komentariše njegov duet sa Nikolijom, ali ističe da je svjestan da osude stižu sa svih strana.

Veoma eksplicitan spot Nikolije Jovanović i Relje Popovića izazvao je pravu buru u javnosti, isti je za dan skupio gotovo milion pregleda, komentari su se samo nizali, a reagovale su i brojne kolege.

Relja se osvrnuo na komentare pojedinih pjevača i pjevačica, kao i cjelokupne estrade, uzevši u obzir da su mnogi istakli da je spot previše eksplicitan, ali bilo je i komentara podrške.

"Album je super prošao. O duetu sa Nikolijom se priča, da. Ona je odabrala tu pjesmu dok sam ja bio na putu, a moj omiljeni reditelj Ivan Stoiljković je riješio da, posle sedam godina, opet radi spotove. Došao je, uradio to remek-djelo, i to je to", rekao je Relja prvo.

"Na to gledam kao na umjetnost, sve što radim doživljavam kao umjetnost. Kolege moje komentarišu da je morbidan, dobro, pitate ih, moraju da komentarišu, neka... Nije me uvrijedilo to što kažu da je morbidan. Sve što uradim ima svako pravo da komentariše", stakao je Popović za Blic.

"Relju volim, ali morbidno je"

Na spot Relje i Nikolije reagovao je i folk pjevač Dado Polumenta, koji ističe da pevača voli, ali da njemu i Nikoliji ovo nije trebalo.

"Nikada ne bih tako nešto snimio. Uz dužno poštovanje, ja puno volim Relju i posebno mi je drag na čitavoj sceni, izuzetno je talentovan, ali mislim da su prešli dozu lepog i da su previše otišli u neki art koji im je bio nepotreban. Za moj ukus je to više morbidno nego lijepo i umjetnost. Vodim se time da smo mi ti koji šaljemo poruke omladini, to će sjutra da gledaju i njegova i moja djeca. Mora čovjek da vodi računa da pazi šta priča i snima. Lakše mi je da to svarim jer su muž i žena, ali opet mi je prešlo granicu ukusa, ali ih volim i jedno i drugo i to mi ne kvari sliku o njima. Mislim da im je ovo bilo nepotrebno, ali su za neke stvari druge meni dobar primjer", rekao je Dado nedavno za domaće medije.