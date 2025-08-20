Boban Rajović izražava ponos na uspjehe svoje djece, iako nije naklonjen ideji da njegov sin oženi pjevačicu.

Izvor: Instagram printscreen / mladjani_rajovic

Andrija Rajović, sin folkera Bobana Rajovića, navodno je bacio oko na pjevačicu Zoranu Mićanović, te su zajedno uslikani u Budvi na nastupu. A da li je njen stariji kolega zadovoljan izborom svog sina pitaju se mnogi, s obzirom na njegove ranije izjave.

Boban je ponosni otac dvije ćerke i sina, koji grade svoje karijere daleko od estradnih voda. Pjevač je u jednom intervjuu izjavio je da nikako ne bi volio da njegov sin oženi pjevačicu.

"Zaista smatram da su moja djeca uspješna i ponosan sam na njih. Svi misle da je lako djeci poznatih, posebno za mog sina, a on je morao duplo da se trudi u fudbalu kako bi uspio", rekao je Rajović u jednoj emisiji, te je pomenuo veze svog nasljednika:

"Probaću svim silama da ga savjetujem da prepozna svoju pravu sreću. Prirodno je da će da se zaljubi u neku koja će da legne njegovom temperamentu, ali mislim da sam i ja dovoljno adekvatan da prepoznam koja je žena adekvatna za njega, a koja ne, i uticaću koliko budem mogao, ali na kraju on je taj koji bira. Samo znam da mora da uključi glavu i da misli," prenosi Blic.

Pogledajte Bobana sa sinom Andrijom:

Vidi opis "Neću da se zabavlja sa pjevaljkom": Boban Rajović izričit u vezi sina, on bacio oko na kraljicu bakšiša Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/mladjani_rajovic/printscreen Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Instagram/mladjani_rajovic/printscreen Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Instagram/mladjani_rajovic/printscreen Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Instagram/mladjani_rajovic/printscreen Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Instagram/mladjani_rajovic/printscreen Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Instagram/mladjani_rajovic/printscreen Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Instagram/mladjani_rajovic/printscreen Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Instagram/mladjani_rajovic/printscreen Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Instagram/mladjani_rajovic/printscreen Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Instagram/mladjani_rajovic/printscreen Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Instagram/mladjani_rajovic/printscreen Br. slika: 11 11 / 11

Rajović tvrdi da svoje koleginice i te kako poštuje.

"Ja moje koleginice ozbiljno poštujem i cijenim i nije lak posao, ali mislim da ne bih želio za snajku. Ne zato što imam nešto protiv, ali ne znam kako bi to funkcionisalo sa tako različitim karijerama", rekao je pjevač.

Bio sa drugarima na Zoraninom nastupu

Mladi fudbaler, sa društvom je bio na Zoraninom nastupu u Budvi, na kom se oduševio izgledom pjevačice.

"Andrija je pao na prvu na Zoranu. Baš mu se sviđa i on to i ne krije.To veče kad je Zorana pjevala u Budvi, on joj je kupio buket ruža, koji joj je dao na sceni. Nju je taj gest oduševio, pa su se cijelu noć tokom njenog nastupa smješkali jedno drugom. Poslije nastupa su razmijenili kontakte i dogovorili su se da se vide i sjutra veče i da zajedno izađu u provod", priča izvor.

"Onu su zajedno otišli na nastup Tee Tairović, a cijelo veče su se grlili i bili jako prisni. Trudili su se da ne privlače pažnju, ali kako to već uvijek biva, ljudi su ih primijetili i odmah je počelo da se šuška da je nova ljubav na pomolu. Ne mogu da tvrdim da su zajedno, ali da je Andrija odlijepio za pjevačicom, jeste. Uostalom, slike i snimci govore više od 1.000 riječi", rekao je pomenuti sagovornik za "Kurir".