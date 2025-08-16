"Pukao sam skroz psihički": Boban Rajović završio iza rešetaka, potresna ispovjest o zatvoru i razvodu

Pjevač je istakao da je iz svojih mladalačkih grešaka izvukao važne životne pouke.

Izvor: Kurir TV

Pjevač Boban Rajović iskreno je govorio o teškim trenucima koje je morao da savlada. Kako sam kaže, njegov život bio je pun uspona i padova, ali najteža godina za njega bila je ona kada je brak sa suprugom Draganom bio na klimavim nogama. Taj period donio mu je mnoge sumnje i izazove, ali i priliku da iznova otkrije snagu u sebi i važnost ljubavi i podrške.

Pogledajte fotografije Bobana Rajovića i njegove supruge:

"Najbolnija za mene je bila ta 2003. godina, tu je bilo baš velikih trzavica. Bilo je pitanje kako će se i moj brak nastaviti, nije bilo pronevera ni sa moje ni sa njene strane, nego težak period u našim životima, tada sam živio na relaciji Kopenhagen - Beograd, mnogo se letjelo, jako teško živjelo, što se tiče finansijskih sredstava. Desilo se da sam jednog dana u Kopenhagenu otišao po ćerke u zabavište, primijetio sam da kod moje Anđele nešto nije u redu, tada sam psihički pao, nije me sramota da se dotaknem te teme. Pukao sam skroz psihički, ali Bogu hvala uspio sam da se izdignem. Posle 25 godina evo ovde sejdim, 33 godine braka, djeca velika, mnogo hitova, uspješnih koncerata, i još mnogo toga planiram."

Završio u zatvoru

Boban je neko ko je rođen u Danskoj, potiče iz jedne radne porodice, otac i majka bili fizikalci, živjeli u drugoj kulturi.

"Kada sam se vratio iz Danske u tadašnju Jugoslaviju, nisam ni znao da pričam kako treba, ne znaš sistem, ljude. Osamostalio sam se sa 16 godina, tada sam zarađivao svoje prve pare. Naravno da im nije bilo drago kada sam završio u zatvoru, to je bila borba za život. Kako sam stariji i zreliji, sve manje volim da pričam o tome, i to je za čovjeka. Nije jednoj majci drago da joj dijete dobije jedinicu u školi, a kamoli da završi sa druge strane rešetaka. Bilo pa prošlo, izvukao sam pouke. Negdje sebi kažem da to nisam proživio, ko zna šta bi bilo", rekao je Boban Rajović.

I dalje ga prati nadimak Piroman

Pjesma “Piroman” ga je vinula u zvijezde, a pomenuti nadimak je kako kaže, dio njegovog života.

"Ja se i danas nekad našalim kad uđem u neku prostoriju i kažem: 'Dobar dan, ja sam Boban Piroman'. Meni je drago da ta pjesma živi, to je zaista hit. Nema ništa pogrdno u toj pjesmi. Kad me neko nazove “Piroman”, meni to ne smeta, simpatično mi je, poznat sam po tome da “palim po klubovima, pravim dobru atmosferu”, ide to nekako uz moj senzibilitet", priča on.