Iza pjesme "Ivanova korita" krije se potresna priča: Vanvremenski hit Merime Njegomir nosi veliku tugu i bol

Pjesma Merime Njegomir koja iza sebe ima tragičnu priču.

Izvor: Youtube/Screenshot/RTS Zabava - Zvanični kanal

Legenda narodne muzike Merima Njegomir snimila je veliki hit "Ivanova korita", a malo je poznato da se iza ove pjesme krije tragična priča.

Tekst je napisao Milutin Popović Zahar, i otkrio je tajnu koja se krije iza velikog hita koji prvobitno nije bio namijenjen Merimi Njegomir.

Proslavljeni kompozitor svojevremeno je ispričao kako je nastala jedna od naših najlepših pjesama.

"Pjesmu 'Ivanova korita' napisao sam 1999. godine kada se moj stric Jakša razbolio od raka pankreasa. Živio je u Beogradu i ja sam otišao da ga vidim, a on se već polako gasio. I pošto je bio porijeklom iz Crne Gore, rekao mi je: 'Molim te, sinovče, donesi mi jedan balon vode sa Ivanovih korita kod Cetinja, čini mi se da ću da ozdravim od toga'", prisjetio se tada Zahar i dodao da bi on i prevalio toliki put da ga u tome nije spriječila strina.

Tragična priča nikoga ne ostavlja ravnodušnim

"Njegova žena je to čula i rekla mi je: 'Natoči mu vode sa bilo kog izvora i donesi'. Tako sam i uradio. Otišao sam kod strica, on je popio gutljaj i rekao mi: 'Ovo nije voda sa Ivanovih korita.' Krenuo sam kući sav posramljen, grizla me je savjest. U Beogradu je bila gužva, čini mi se da sam se vozio satima. I odjednom su kroz glavu počeli da mi se nižu stihovi: Ne pomaže voda majko sa korita Ivanova", objasnio je kompozitor tada.

Dvije godine kasnije, pjesmu "Ivanova korita" Zahar je ponudio Merimi Njegomir.

"Njoj se pjesma dopala, ali mi je rekla da je veoma tužna. Zato sam naknadno dopisao stihove: Ti ne plači, majko stara, lijepa Anka progovara. U snu mi se Jova javi, ozdraviću od ljubavi", ispričao je svojevremeno kompozitor za Grand, koji je sa pokojnom pjevačicom ostao u kontaktu do samog kraja:

"Bila je izuzetno snažna, u duhovnom, pjevačkom i komunikativnom smislu. Žena za koju sam vjerovao da će živjeti 99 godina. Nećete nigdje naći sposobniju ženu od nje. Pjevala je savršeno na svim jezicima koje je govorila. Ne postoji pjevačica koja joj može prići po intelektu i izvedbi," izjavio je Zahar za Grand online.

(Grand online / MONDO)