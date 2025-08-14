Elena Karaman izvadila silikone: Sa Karićem "pucao" dekolte, sad se razgolitila i pokazala kako izgleda

Elena Karić trenutno odmara u Boki Kotorskoj gdje joj društvo prave sinovi, a mnogi su primijetili da lijepa dizajnerka izgleda drugačije.

Izvor: Printskrin/Instagram/elenakaraman.essence

Elena Karaman trenutno odmara u Boki Kotorskoj gdje joj društvo prave sinovi, a mnogi su primijetili da sada izgleda drugačije nego ranije.

Dizajnerka enterijera odlučila je da se vrati prirodnijem izgledu te je izvadila silikone, što nije prije izvjesnog vremena promaklo ni njenim pratiocima na Instagramu.

Elena se poslednjih godina posvetila holističkom životu, te ne čudi što želi da izgleda prirodnije.

Uostalom, pogledajte kako je izgledala prije i nakon operacija:

Inače, u prošlosti se pričalo u nekoliko navrata o estetskim korekcijama Karaman, a iako nema tačnih informacija kada je povećala grudi, po fotografijama koje su dostupne na mrežama, primjetno je da joj je dekolte bio bujniji u vrijeme kada je bila u braku sa Karićem.

Ipak, sada se vratila prirodi, a mnogi su aplaudirali ovoj odluci.

Izvor: Instagram/ elenakaraman.essenceofliving

Problem sa komšijama

Inače, kao što smo npomenuli, Elena je trenutno u Crnoj Gori, a interesantno je da je nakon razvoda od Karića velelpna vila u Ljutoj ostala zajednička.

Međutim, dizajnerka je prošle godine "ratovala" sa komšijama jer su prisvojili dio plaže.

"Ona je stalno tjerala ljude sa plaže ispred njene kuće i bukvalno je privatizovala plažu za sebe. Mještani nisu hteli da se zamjeraju pa nisu ni išli. Međutim, svima je prekipjelo i počeli smo da joj šaljemo komunalnu policiju", rekao je komšija na šta su se nadovezale dvije meštanke koje su srećne što mogu da se kupaju u blizini svojih kuća.

Izvor: instagram/elenakaraman.essence

"Elena je prošle godine vodila bitku, a ove je definitivno izgubila. Ona postavi ležaljke, a onda tokom noći po prijavi komšija dođe komunalna i odnese. I tako nekoliko puta, posle toga stiglo je i zvanično saopštenje da 60 posto plaže smije da bude zauzeto od strane ljudi čija su dvorišta u blizini, a to je i njeno u kojem je napravila i ugaonu za uživanje za svoje goste i ležaljke, dok 40 posto mogu da koriste kako mještani, tako i turisti.Oduvek je trebalo tako da bude, ali nam je ona branila da se tu kupamo. Niko nije htio da se zamjera zbog Jugoslava, ali sada su tu došli i neki novi ljudi u komšiluk i shvatili da to što rade nije u redu. Tako su počeli pozivi komunalnoj, a ona pošto ne želi da se miješa sa nama smrtnicima, više i ne dolazi. Makar do sada nije bila. Majka joj je bila sa mužem, ona je fina žena. Neprimjetna", rekle su komšije tada, a čini se da su ove godine konačno izgladili situaciju.