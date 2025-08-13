Lijepa pjevačica čeka svoje prvo dijete sa Stevanom Sekulićem.
Pjevačica Aleksandra Bursać napravila je pauzu od svih obaveza kako bi se posvetila trudnoći, a njen suprug Stevan Sekulić nedavno ju je fotografisao u nežnom izdanju – i te fotografije ubrzo su završile na društvenim mrežama.
Naime, Aleksandra je na slici u uskoj bordo haljini, a trudnički stomak je u prvom planu. Aleksandra blista u drugom stanju, a sreća se jasno vidi na njenom licu. Zajedno sa Stevanom uživa u svakom danu, s nestrpljenjem iščekujući dolazak prinove. Na društvenim mrežama nedavno su podijelili radosnu vijest – očekuju djevojčicu, kojoj su već odabrali ime: Kasija.
"Moje djevojčice", napisao je Stevan u opisu ispod slike.
Aleksandra Bursać pokazala trudnički stomak: Pjevačica blista od sreće, 10 godina mlađi muž imao posebnu poruku za nju
Krila je trudnoću
Inače, pjevačica je u početku krila trudnoću, a sada sa pratiocima dijeli svoja iskustva. Ona je na storiju podijelila svoje muke od kada je u blagoslovenom stanju.
"Pravi paradajz ne postoji više, a meni se tako jede", navela je pjevačica, pa je potom objasnila kako se zaista oseća ovih dana:
"Kao klompu da sam pojela, vjerujte mi da je nekako takav osjećaj", požalila se Aleksandra iskreno, a komentarom je sve nasmijala na mrežama.
Pogledajte kako su izgledali na dan vjenčanja:
Aleksandra Bursać pokazala trudnički stomak: Pjevačica blista od sreće, 10 godina mlađi muž imao posebnu poruku za nju