Ćerka Saše Popovića i Sofija Šašić bile najbolje drugarice: Nekada spavale jedna do druge, a onda se desio preokret

Aleksandra i Sofija išle su isti razded, a o njihovom prijateljstvu govorio je Saša Popović.

Saša je bio stub svoje porodice i s ponosom je govorio o ćerki Aleksandri, koja je nekada bila veoma bliska sa Sofijom Šašić, ćerkom Sonje Vuksanović i Željka Šašića.

"Aleksandra voli muziku, zna mnogo pesama i stalno nešto peva. Najbolja drugarica joj je Sofija, ćerka Željka Šašića. Spavaju jedna kraj druge, idu u isti razred, sede u istoj klupi i zajedno treniraju tenis", otkrio je svojevremeno Saša Popović u intervjuu koji je dao pre nekoliko godina.

Ipak, devojke su se vremenom udaljile, pa je Saša tako jednom prilikom o naslednici rekao sledeće.

"Naša ćerka Aleksandra je jedna divna devojka koja završava IT akademiju, ima najbolju drugaricu Kaću i lep privatni život, i uvek kaže da želi da takav i ostane", pričao je Saša o svojoj ćerki.

"Vrlo je skromna, ne traži ništa. Dete je poznatih roditelja i može sve, ali ništa ne traži. Stvarno sam ponosna i svaki dan kažem da sam blagoslovena što imam takvu decu. Takav je i sin, a takva je i ona", isprala je Suzana.

Aleksandra je u međuvremenu promenila profesiju, pa se tako bavi ručnom izradom nakita.

Sa druge strane, Sofija Šašić vrlo je interesantna medijima. Aktivna je na Instagramu, gde voli da deli, fotografije sa putovanja. Ona ima i sopstveni brend.

"Teško je znati da mu više nikada neću čuti glas"

Nakon smrti Saše Popovića, njegova ćerka se na društvenim mrežama oglasila emotivnim rečima.

Aleksandra Popović zahvalila se svima na podršci koju joj pružaju u ovom teškom periodu, nakon smrti oca Saše Popovića.

"Čitam sve vaše poruke svaki dan i vidim da je mnogo vas izgubilo neku voljenu osobu. Kao što je vaše srce sa mnom sada, tako je i moje sa vama. Nije lako nikome, bilo da ste danas izgubili nekoga, pre nekoliko meseci ili godina. Sada razumem bolje nego ikada šta znači izgubiti nekoga. Izgubiti stub porodice, oca, supruga, prijatelja.... Nadam se da se svi dobro držite iako je teško, znajući da više nikada nećete videti tu osobu u ovom životu i čuti im glas ponovo i zagrliti ih još samo jedan, poslednji put. Kao što sam rekla u prethodnoj izjavi - Nemojte ih žaliti što su umrli, nego ih slavite što su živeli i bili deo vaših života. Naši roditelji su naši heroji. Ja sam ponosna na svog oca i na sve šti je stvorio i ostavio za sebe i koliko se hrabro borio do samog kraja", napisala je ona na Instagramu.

