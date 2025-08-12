Tea Tairović ne može da se useli u stan od 430.000 eura: Pjevačica izigrana, oglasila se i sve rekla javno

Osim nje, u ovom popularnom mjestu luksuzne nekretnine imaju i bivši košarkaš Vlade Divac, ali i glumica Marija Karan.

Izvor: Instagram/printscreen/tea_tairovic

Tea Tairović prošle godine pazarila je stan u izgradnji u Crnoj Gori, tačnije u Lušticama, za koju je iskeširala vrtoglavih 430.000 eura. Međutim, iako joj je investitor dao obećanje da će ove godine uživati u svojoj luksuznoj nekretnini, to se nije desilo. Moćna vila je na tri sprata, bijele je boje, a identična je kao i sve ostale luksuzne kuće u tom kompleksu. Nalazi se na samom vrhu Luštice, pa pogled puca na more i planine.

Razlog su, kako je i sama rekla u jednom intervjuu, nedovršeni radovi.

"Nisam se uselila iako je trebalo. Naravno, razlog je taj što kasne radovi na završetku tog kompleksa. Nadam se da ću sledeće godine moći da budem smještena tamo", kratko je rekla Tea za medije.

Naselje poznatih

Osim nje, u ovom popularnom mestu luksuzne nekretnine imaju i bivši košarkaš Vlade Divac, ali i glumica Marija Karan.

Kako je izvor za domaće medije prošle godine ispričao, Tea je pri prvom dolasku u Luštice čvrsto odlučila da tu pazari svoje parče raja.

"Tea obožava Crnu Goru i, kad god ima slobodno vrijeme, voli tamo da otputuje. To mjesto joj se dopalo već pri prvoj pojseti i zacrtala je da baš tamo kupi apartman. Lokacija joj se svidjela jer je mirno mjesto, a blizu je Tivta i Kotora, što znači i da joj je aerodrom blizu, objasnio je izvor i otkrio kakve je zahtjeve imala mlada pjevačica pri odabiru stana:

"Bilo joj je veoma važno da bude prostrano, sa velikom terasom sa pogledom na more, kao i da bude pod video-nadzorom zbog bezbjiednosti. Sve je to našla, a taj stan je platila vrtoglavih 430.000 eura!", govorio je izvor blizak pjevačici.

Pjevačica vuče korjene iz Crne Gore. Njena majka Božica je iz Berana, a tamo trenutno živi Tairovićkina baka.

Stan i u Beogradu i Novom Sadu

Osim nekretnine u koju pjevačica jedva čeka da se smjesti, nedavno je kupila stan u Beogradu, a kako se tada pisalo, ona je izdvojila 300.000 eura za stotinak kvadrata u luksuznom naselju na Voždovcu.

"Tea nije rasipnica, skromna je i zahvalna na svemu što joj je posao donio. Vrijedno je radila na karijeri i ulagala mnogo novca u pjesme i spotove, jer je verovala da će joj se sve vratiti. Godinama je pričala da joj je velika želja da kupi stan u Beogradu, a kako je uspjela da uštedi dovoljno novca, nedavno je angažovala agenta za nekretnine, koji joj je pomogao da pronađe stan baš po svojoj mjeri."

Izvor: Kurir/Privatna arhiva

20 nastupa mjesečno

Pjevačica ima i svoj stan u Novom Sadu. Inače, Tairovićeva je jedna od najangažovanijih pjevačica trenutno na muzičkoj sceni. Dešava se da dnevno održi i po dva nastupa, a mjesečno to bude i po 20 tezgi.

Izvor: Kurir/ Mondo