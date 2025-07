"Ko kaže da voli da riba kupatilo, laže": Tea nikad iskrenija, priznala i da je odbila da glumi u domaćim serijama

Pjevačica Tea Tairović se sa suprugom nalazi u Crnoj Gori gdje ima zakazane nastupe

Pjevačica Tea Tairović sa suprugom boravi u Crnoj Gori gdje ima seriju zakazanih nastupa. Pjevačica je otkrila šta misli o sezoni i smanjenim brojem nastupa njenih kolega, pa se dotakla i turskih turista koji pjevaju tekst jedne njene pjesme.

"Ne bih ja tome pridavala važnosti, takav je život nekada ovako-nekada onako. Svi mogu da izaberu hoće li da dođu. Na tu pjesmu reaguju svi i svi su naučili taj turski dio teksta, što mi je fascinantno, jer znam koliko je meni trebalo da naučim. Ta pjesma je preuzela šou, a iskreno ja sam za drugu mislila da će biti prva".

Na pitanje da li bi igrala u nekoj turskoj seriji, iznenadila je priznanjem da je odbila da igra u našim serijama:

"Nezgodno je pričati jer ja sam imala pozive iz domaćih serija ali nisam prihvatila jer smatram da je to prevelika odgovornost i ne upuštam se tako lako u sfere u kojima ne vladam najbolje. Kamoli kada je drugo govorno područje, mislim da bi mi trebalo godinu dana ozbiljne pripreme. Meni je lakše da se pripremam da zapnem i da radim, ja sam radnik, nego da se poslije hvatam za glavu i da ponavljam i da molim “sjeci ovo”.

Tea kaže da pokušava to da promijeni kod sebe.

"Perfekcionista sam ali to ne smatram vrlinom. Nekada namjerno pustim da se nešto provuče što nije po planu zato što se liječim od perfekcionizma jer su perfekcionisti ekstremno nesigurni ljudi, kažu i inteligentni. Davno je otpjevano: o kako je lijepo biti glup. Mislim da što si pametniji više strahova i nesigurnosti imaš i više znaš koliko ne znaš. Zato se od toga liječim jer smatram da ostavimo taj dah umjetnosti i spontanosti".

"Najviše mrzim sudove"

Tea se dotakla i kućnih poslova i otkrila da ih uopšte ne voli:

"Ne volim kućne poslove, ko voli kućne poslove i da riba kupatilo laže. Muž i ja to radimo zajedno, ne treba nam pomoć. Od svega što mrzim, najviše mrzim sudove i neke kese da se slažu. Imamo neku prostoriju u kući, koja je trebalo da bude studio, ali to ne može da dođe na red od stvari. Prvo tu imam poklone od publike i pola sobe su pokloni, a pola neke kese. Kese imaju svoju sobu i poludim kada to vidim, u njima su kostimi koji treba da se obuku jer je garderober zakrčen, a i kostimi koje sam nosila i neću više nikada ali mi je žao da ih bacim. Onda tako stoje jedna na drugoj i tako kese imaju svoj životni prostor u mom stanu. Evo sada sam se iznervirala kada se sjetim.".

