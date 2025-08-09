Tea Tairović priznala koliko tačno ima kilograma: Mislila da ima 10 manje, šokirala se kada je stala na vagu

Pjevačica, iako redovno trenira i vodi računa o ishrani, priznaje da joj zbog gustog rasporeda i čestih putovanja nije lako da održava kilažu.

Tea Tairović posljednjih godina često nastupa u Crnoj Gori, posebno tokom ljetnje sezone. Njeni nastupi privlače veliki broj posjetilaca, a klubovi u kojima pjeva obično budu puni.

"Imala sam tri nastupa u Budvi, onda Ulcinj, jedan Kotor... Što se tiče Crne Gore, tu uvijek bude sjajno, ja sam posebno vezana za Crnu Goru. Za mene nema pauze, ima mnogo planova, al' ne smijem sve da otkrivam", rekla je Tea Tairović.

Tea Tairović se krajem aprila u tajnosti udala za Ivana, dugogodišnjeg saradnika. Njihov odnos je pažljivo čuvala od očiju javnosti, a vjenčanje je održano u intimnoj atmosferi, daleko od medija. Tea priznaje da ne kuva, jer zbog stalnih putovanja i nastupa rijetko boravi kod kuće i nema vremena za svakodnevne kućne obaveze.

"Ne izlazi mi se pred publiku samo kad sam bolesna. Pjevala sam sa upalom grla, to mi se često dešava. Ivan, muž, i ja smo navikli da nemamo kuću, nemamo pojma gdje živimo, navikli smo se. Od jutra do mraka neki koferi... Ko kuva, pitate? Mislite da stižem? Najbolje još da kuvam... Danas sam skuvala jedan burger iz Meka... (smijeh) Meni muž skuva samo kafu, eto... Skuva i on Mek...", pričala je sa velikim osmijehom na licu.

Ona je otkrila da trenutno ima 70 kilograma, i priznala da je očekivala da će vaga pokazati barem 10 manje. Iskreno je rekla da je iznenadio rezultat, jer zbog nastupa i putovanja nije imala utisak da se ugojila. Ipak, dodaje da joj je najvažnije kako se osjeća, a ne broj na vagi.

"Izmjerila sam se u teretani jutros, kad me srčka nije strefila kad sam vidjela šta piše na vagi! Ja sam u šoku... Jedem salate, sad jedem ribu, izbacila sam meso, ne znam odakle meni ovolike kile... Da kažem koliko imam kila? Hm... 70 kila imam. Odakle meni to? Mislila sam da imam 10 kilograma manje", kazala je ona potom, pa priznala čega se plaši.

"Plašim se visine. Apsolutno... Išla sam skoro na brod. To mi je jedino gore od aviona. Jedino se više plašim broda od aviona, eto. Sa godinama se i ja mijenjam... Nikad se nisam bojala da krenem lošim putem, kao mlađa se ničeg nisam bojala, više se sad plašim", istakla je Tea Tairović.

