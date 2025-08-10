Otkriven detalj testamenta Svetlane Bojković: Najvrednije stvari glumice neće pripasti porodici

Glumičine brojne nagrade neće pripasti njenoj ćerki.

Izvor: Instagram/screenshot/slobastefanovic

Naša legendarna glumica Svetlana Ceca Bojković ostavila je neizbrisiv trag na domaćoj glumačkoj sceni, kako na filmu i televiziji, tako i u pozorištu.

Ceca je nedavno odlučila da svoju ličnu zaostavštinu pokloni jednom nevladinom i neprofitnom udruženju građana sa sjedištem u Beogradu. U okviru ove vrijedne donacije naći će se brojne glumačke nagrade, lični predmeti, arhivska i bibliotečka građa, kao i pojedini komadi nameštaja iz njenog doma. Na ovaj način, glumica želi da doprinese očuvanju kulturne baštine i ostavi trag za buduće generacije umjetnika i poštovalaca njenog stvaralaštva.

Udavala se 3 puta

Svetlana se kao studentkinja zaljubila u osam godina starijeg kolegu Miloša Žutića, a na ludi kamen je stala kada je napunila 21. godinu.

"Dvije godine posle upisa na Akademiju bila sam još kao student, po odluci Bojana Stupice, primljena za stalnog člana ansambla Jugoslovenskog dramskog pozorišta. I te 1968. godine igrala sam u sedam premijera, a imala sam i osmu, ličnu: Udala sam se za glumca Miloša Žutića. Potom sam, 1970. diplomirala, a vrlo brzo, krajem 1972.donela sam na svijet Katarinu, moju Kaju", otkrila je Ceca svojevremeno za “Politiku”.

Ona iz braka sa Žutićem ima jednu ćerku, glumicu Katarinu Žutić, koja je takođe ostvarila zapaženu karijeru na filmu i u pozorištu.

Nakon poznatog glumca u njen život je ušla velika ljubav reditelj Ljubomir Muci Drašković. Njihova veza bila je toliko snažna da su započeli zajednički život i prije nego što je okončan njen prethodni brak, a kasnije su svoju ljubav i ozvaničili.

"Moji brakovi su se preklopili osamdesetih godina. U zajednicu sa Mucijem ušla sam prije razvoda od Miloša. Moja i Mucijeva ljubav bila je jača od svih pravnih normi, a zvanično smo se vjenčali tek 1990. godine. Jer, i on je, iz svog prvog braka, izašao na isti način kao ja iz svog", ispričala je svojevremeno Svetlana.

Treći suprug Svetlane Cece Bojković, Slavko Kruljević, preminuo je u martu ove godine. Naša proslavljena glumica je objasnila da je bio bolestan, kao i da ga je savladao virus. Ona je svojevremeno otkrila kako je upoznala Kruljevića:

"Njegovi prijatelji, koji su i mene poznavali, pozvali su me na večeru. On je prije toga bio u Americi četiri godine, od 2005. do 2009. u Njujorku je obavljao funkciju zamjenika šefa Misije Srbije pri Ujedinjenim nacijama. I te 2009, u septembru, kad se vratio u Beograd naši prijatelji su napravili večeru gdje smo se upoznali. Onda su oni nastavljali da organizju večere da se i bolje upoznamo i tako je to trajalo dva mjeseca, odnosno dok na kraju nismo sami otišli na ručak", otkrila je Ceca Bojković u intervjuu za Gloriju.