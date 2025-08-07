Zaprosio je posle 7 dana veze i to na maturskoj večeri: Biljana mu postavila uslov prije nego što je rekla "da"

Aco Pejović je govorio o braku sa suprugom Biljanom, koju je zaprosio samo sedam dana nakon što su počeli da se zabavljaju

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevač Aco Pejović podelio je detalje iz privatnog života i braka sa svojom suprugom i prisjetio se kako je izgledao dan kada joj je stavio prsten na ruku.

Gostujući u emisiji "Od A do Š", Pejović je govorio o braku sa suprugom Biljanom, koju je zaprosio samo sedam dana nakon što su počeli da se zabavljaju.

"Zabavljali smo se sedam dana, a ona je imala matursko veče. Tada sam je zaprosio. Ona je rekla: "Hoću da se udam, ali postoji jedan uslov – da mi dozvoliš da završim fakultet", ispričao je Pejović.

Biljana Pejović je svoj uslov i ispunila. Završila je fakultet, a kasnije i doktorirala ekonomske nauke, pri čemu je disertaciju odbranila 2018. godine sa ocjenom 10.

Kao kruna njihove ljubavi, Aco i Biljana su dobili tri ćerke – Magdalenu, Ivu i Mariju, a i nakon godina braka važe za jedan od najskladnijih parova na estradi.