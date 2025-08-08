logo
12 godina mlađu glumicu zaveo u kućnom pritvoru: Ko je Rastina devojka koja se obratila javnosti nakon hapšenja

Autor Đorđe Milošević
0

Marija Balaban već nekoliko godina važi za Rastinu najveću podršku i ljubav nakon razvoda od pjevačice Ane Nikolić.

Ko je Rastina devojka koja se obratila javnosti nakon hapšenja Izvor: Instagram/balabanmarija/Printscreen

Kontroverzni reper Stefan Đurić Rasta nedavno je priveden u Sjevernoj Makedoniji, samo nekoliko sati prije planiranog nastupa u Ohridu, zbog posjedovanja marihuane. Policija mu je stavila lisice ispred hotela gdje je odsjeo tokom vikenda, 2. avgusta, nakon što je kod njega pronađena opojna droga.

Makedonska policija oglasila se zvaničnim saopštenjem koje smo prenijeli u celosti:

"Na 03.08.2025. godine u 00:10 časova, na sportskom stadionu u Ohridu, policijski službenici kriminalističke policije pri Sektoru za unutrašnje poslove Ohrid lišili su slobode S.Đ. (36) iz Beograda, kod koga je pri pretresu pronađena i oduzeta opojna droga marihuana. Osumnjičeni je zadržan u policijskoj stanici, a nakon kompletiranja dokumentacije biće podneta odgovarajuća prijava“, stajalo je u saopštenju.

Ipak, već 4. avgusta Rasta je pušten na slobodu, a u njegovo ime oglasila se njegova dugogodišnja partnerka Marija Balaban:

"Stefan Đurić Rasta je pušten iz kratkog administrativnog zadržavanja u Sjevernoj Makedoniji koje je, uz punu saradnju, brzo okončano. Zahvaljujemo fanovima u Makedoniji na velikoj podršci, razumijevanju i strpljenju. Iskreno se nadamo da će uskoro biti prilike za novo druženje. Stefan će se lično obratiti javnosti kada za to dođe pravi trenutak. Molimo medije za odgovorno izvještavanje i zahvaljujemo svima na razumijevanju i podršci."

Ko je Marija Balaban?

Marija Balaban već nekoliko godina važi za Rastinu najveću podršku i ljubav nakon razvoda od pjevačice Ane Nikolić. Od njega je mlađa 12 godina i veoma rijetko se oglašava za medije.

Marija je sa samo 15 godina napustila rodnu zemlju i preselila se u Austriju, gdje je studirala glumu. Pored toga što je glumica, poznata je i kao TikTok zvijezda, sa gotovo 80.000 pratilaca. Na svom profilu prikazuje svakodnevne situacije iz života "balkanske mame“.

Marija i Rasta su vezu započeli još dok je Đurić bio u kućnom zatvoru, a žive zajedno u njegovom stanu. Rasta je jednom prilikom rekao da njegova ćerka ima dobar odnos sa njegovom djevojkom:

"Super se slažu, to mi je bitno pošto se sam bavim djetetom i nemam bebisiterku. U tim situacijama mi je važno da je tu Marija."

