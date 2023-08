SMUVAO JE U KUĆNOM PRITVORU: Razveo se od Ane Nikolić i zaveo 12 godina mlađu Mariju - "Osvajao sam je GODINU DANA!"

Reper Stefan Đurić Rasta je u vezi sa glumicom Marijom Balaban

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Instagram/balabanmarija-Printscreen

Reper Stefan Đurić Rasta uživa u emotivnoj vezi sa Marijom Balaban sa kojom je uplovio u emotivni odnos tokom izdržavanja kazne kućnog pritvora.

Rasta je mjesecima izabranicu krio od očiju javnosti, nakon čega je odlučio da se s partnerkom, koja je 12 godina mlađa od njega, pojavi na jednom prijestoničkom događaju prošle godine.

Iako je ranije prekidao intervjue kada bi se poteglo neko pitanje iz privatnog života, na nedavno održanom rođendanu ćerke Tare, Rasta je ovako pričao o svojoj izabranici, mladoj glumici i otkrio da su u vezi već dvije godine:

"Druga godišnjica. Ja sam neko ko ne voli tu riječ 'godišnjica', jer mi to zvuči jako obilježavanje nečije smrti. Rekao sam i njoj 'molim te nemoj, to godišnjica mi zvuči kao neko crno mjesto, da je umro neko, prekrsti se i to'. Ja stvarno posle Ane nisam imao baš neke veze. Dosta godina je i prošlo dok nisam našao Mariju i nekog sa kim ću da budem dugo i mislim da sam zaista uradio pravu stvar. Nisam jurio bilo šta da mi se desi, nego sam zaista slušao svoje srce. Nemam taj momenat da generalizujem sve žene, iako sam imao razvod mrzim i da budem u fazonu 'to ne valja, to nije u redu'. Ja sam ostavljao uvijek momenat da postoji neka žena koja je drugačija i to se meni zaista desilo i na tome sam zahvalan", rekao je Rasta za Telegraf.rs i otkrio par zanimljivosti o Mariji:

"Marija je neko ko je iz porodice koja može da ima sve u životu i da ima milione. Ja sam nju zavolio jer je to jedno skromno dijete i neko ko zaista cijeni život i svaki dan u životu i nije zavisna od novca, od materijalnog. U mom svijetu, u kom sam ja, to se jako rijetko nalazi. Jako je rijetko naći bilo koga ko je u tom fazonu i to mi je nešto što je prvenstveno zapalo za oko. U početku, ja sam bio, onako, nedostižan za nju. Ja sam u Krašićima tek posle godinu dana uopšte uspio da dođem u kontakt sa njom. Bukvalno, godinu dana sam je osvajao. I taj momenat kada je ona shvatila da je to - to, ona je mene zvala na kraju i to je zaista bilo to. Stvarno sam srećan. Ja nisam prije toga imao neke ribe, niti se nešto viđao, niti pravio neke farse. Vjerovao sam da će doći momenat kada će se pojaviti neko ko je ispravan i to se na kraju i desilo".

Marija i Rasta su vezu započeli još dok je Đurić bio u kućnom zatvoru, a odnedavno žive zajedno u njegovom stanu. Rasta je jednom prilikom rekao da njegova ćerka ima dobar odnos sa njegovom djevojkom: "Super se slažu, to mi je bitno pošto se sam bavim djetetom i nemam bebisiterku. U tim situacijama mi je važno da je tu Marija."