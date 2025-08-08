Šon Najt Nikolson, unuk Džeka Nikolsona, uhapšen je u Los Anđelesu zbog optužbi za zlostavljanje

Izvor: Youtube

Šon Najt Nikolson (29), unuk holivudskog glumca Džeka Nikolsona, uhapšen je 5. avgusta, nakon što ga je supruga prijavila da ju je napao. Šon je uhapšen i zadržan u pritvoru pet sati prije nego što je pušten uz kauciju od 50.000 dolara.

Njegovo sljedeće pojavljivanje na sudu zbog optužbi za porodično nasilje i zlostavljanje zakazano je za 26. avgust, prema sudskim spisima, piše britanski San.

Vidi opis Uhapšen unuk Džeka Nikolsona: Napao suprugu i pušten uz kauciju od 50.000 dolara, u pritvoru proveo 5 sati 22.4.1937. Džek Nikolson Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen / lnicholson Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: YouTube/Screenshot/EretzAshur Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Youtube Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: YouTube/Screenshot/Random Fun Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: YouTube/Screenshot/MadBox TV Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: KIM KULISH / AFP / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Portparol policijske uprave LAPD-a rekao je da fotografija unuka Džeka Nikolsona neće biti objavljena. Losanđeleska policija nije bila dostupna za komentare, dok sam Šon nije odgovorio na zahtjev portala Page Six za izjavu.

Na svom ličnom Instagram nalogu, Šon se predstavlja kao muzički producent specijalizovan za "horor kompozicije, eksperimentalnu klupsku muziku, hardkor, crne ambijentalne i fonk", ali i kao "pokrovitelj mračne umjetnosti". Mnogi od njegovih postova prikazuju ga u mraku, gotičkom stilu, sa crnim lakom za nokte i naočarima za sunce.

Šon je sin najstarije ćerke Džeka Nikolsona, Dženifer Nikolson, koju je nagrađivani glumac dobio sa bivšom suprugom Sandrom Najt. Iako je Dženifer bila udata za Šonovog oca, Marka Norflita od 1997. do 2003. godine, on i dalje koristi prezime Nikolson u javnosti.

Džek Nikolson (88) ima ukupno šestoro djece iz različitih veza: Kejleba Godarda i Dženifer sa Sandrom Najt, Hani Holman sa manekenkom Vini Holman, decu Loren i Reja Nikolsona sa glumicom Rebekom Brusar, i Tesu Gurin sa Dženi Gurin, koju nije javno priznao.

Rej, sIn holivudske legende, krenuo je očevim stopama i 2022. godine pojavio se u filmu "Nešto od Tifanija" sa Zoi Dojč. Šon, koji koristi umjetničko ime "Kater Matok" kao DJ, povremeno je fotografisan u javnim nastupima sa svojim dedom.

(Žena Blic, MONDO)