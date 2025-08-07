logo
"Pukla je guma i sletjeli smo s puta": Aca Amadeus otkrio detalje saobraćajke, preskakali sjedišta da izađu iz kombija

Autor Dragana Tomašević
0

Oglasio se član Amadeus benda i otkrio u kakvom su stanju njegove kolege

"Pukla je guma i sletjeli smo s puta": Aca Amadeus otkrio detalje saobraćajke, preskakali sjedišta d Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kombi s muzičarima Amadeus benda sletio je s puta i prevrnuo se rano jutros kod Majdanpeka.

Kombi je sletio s autoputa, a detalje nam je ispričao član benda Aca Amadeus, koji je bio sa kolegama u kombiju.

"Svi smo živi, malo više ugruvani, ali smo svi živi. Večeras nastavljamo dalje sa koncertima. Bog nas prati svih ovih 25 godina", rekao je Aca Amadeus za Telegraf.

On je otkrio i kako je kombi sletio s puta.

"Pukla je guma, kod Majdanpeka, pukla je u toku vožnje. Otišao je kombi je skroz uništen, ali hvala Bogu da smo živi. Bog nas je stvarno pogledao, ono nije naivna nesreća", rekao je muzičar, koji je na svom Instagramu objavio i sliku sa mjjesta nesreće.

"Sreća nas je pratila i večeras, kao sto nas je pratila svih ovih 25 godina. Hvala dragom Bogu da niko iz benda nije povrijeđen... idemo dalje", napisao je Aca pored objave.

"Došli su i policija i Hitna pomoć"

Aca je objasnio za Blic i da su na lice mjesta ubrzo došli policija i Hitna pomoć.

"Vraćali smo se sa nastupa iz Majdanpeka kada je pukla nova guma na kombiju i sletjeli smo sa puta. Srećom, nije bilo previše gužve u tom trenutku. Hitna pomoć i policija su odmah došli i reagovali na licu mjesta. Sva sreća niko nije povrijeđen. Izašli smo iz kombija na zadnja vrata jer napred nismo mogli. Preskakali smo sjedišta".

Tagovi

amadeus bend saobraćajna nezgoda

