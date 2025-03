Aca iz "Amadeus benda" se razvodi od žene, ćerke se odrekao, sve rekao javno: "Nije prijatno kad je uhvatiš"

Aca je sve objelodanio javno i tom prilikom rekao strašne stvari.

Izvor: Youtube

Klavijaturista Aleksandar Stanimirović, poznatiji kao Aca iz "Amadeus benda", potvrdio je da se razvodi od svoje supruge nakon 35 godina braka.

Kako tvrdi, glavni razlog njihovog razvoda je to što ju je navodno uhvatio kako konzumira ilegalne supstance.

"Podnio sam tužbu za razvod. Nije prijatno kad uhvatiš ženu... Kod mene je to kao kod ćaleta. Nisam znao da ona konzumira to, nisam ni pretpostavljao. Malo je sve to čudno, malo sam se i uplašio, pravo da ti kažem", rekao je on na samom početku, pa otkrio da nije ni pokušao da razgovara sa njom kada je saznao da se, kako kaže, drogira:

Izvor: Youtube

"Nema tu šta da se kaže. Primijetio sam da nestaje novac iz kuće."

"Naravno, ćerka je na njenoj strani, zato sam se ćerke i odrekao. Istina je da im neću prepisati imovinu. Sve je ostavljeno djeci mog brata Bokija, on svira sa mnom, znate ga", rekao je Aca.

Izvor: Hype/ Mondo