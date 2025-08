Koleginice je pitale "na šta to liči": Žena od sultana na meti prozivki zbog izgleda, smršala 10 kilograma

Tijana Milentijević progovorila o komentarima na račun kilaže

Izvor: Instagram/tijanamilentijevic.official

Pjevačica Tijana Em, Tijana Milentijević poznatija kao "žena od sultana", zaludjela je domaću muzičku scenu onog trenutka kada je izašla istoimena pjesma.

Postala je jedna od najtraženijih pjevačica na estradi, a u medijima je nazivaju kraljicom bakšiša, što je sada i potvrdila.

"Potvrđujem da sam kraljica bakšiša, ali neću da otkrijem koliko sam novca dobila", našalila se pjevačica i osvrnula na komentare o izgledu.

"Koleginice me pitaju na šta ličim"

Pevačica se poslednjih godina naglo ugojila, a kako kaže često su prozivale koleginice zbog toga.

"Doživjela sam da me pitaju pred svima na šta ličim. To je zbog zdravlja, smršala sam deset kilograma. Meni to mnogo znači", stakla je Tijana.

(Blic, MONDO)