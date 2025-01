Pjevačica ima traume od kako ju je bivši pretukao: Progovorila o teškom periodu i otkrila detalje pakla koji je prošla

Tijana M ima traume zbog bivšeg koji ju je pretukao, otkrila šta je prošla

Pjevačica Tijana Milentijević, poznata kao Žena od Sultana, otvoreno je govorila o traumatičnom iskustvu koje je doživjela nakon raskida sa bivšim partnerom koji je bio nasilan prema njoj.

Tijana je priznala da joj se i danas stisne grlo kada se sjeti tog teškog perioda, a dodala je i da je od tada postala mnogo opreznija i manje sklona da vjeruje ljudima.

"Tačno je da imam traume otkako me je bivši momak pretukao, ali to je sada sve iza mene. Imam knedlu u grlu kad pričam o tome i kad se vraćam u glavi u taj period, ali sam izašla kao pobjednik i drago mi je zbog toga", započela je pjevačica.

Ona je otkrila i u kakvom je odnosu danas sa bivšim parterom.

"Shvatila sam da ne mogu olako da vjerujem ljudima i da treba da pazim s kim ulazim u odnos. Što se bivšeg tiče, jeste se javio nekoliko puta, ali to je sve. Nemamo komunikaciju i mislim da je tako najbolje. Zašto bih se vraćala na to? Može neko da se pokaje za postupke, ali tu je povjerenje odavno izgubljeno", rekla je Tijana.

Podsetimo, pjevačica je prije pet godina prijavila momka sa kojim je bila u emotivnom odnosu da ju je pretukao. Prema navodima koji su se pojavili u javnosti, on je bio u alkoholisanom stanju kada ju je u naletu ljubomore napao u njenom stanu, a i prije toga joj je pravio probleme na nastupima.

"Maltretirao me je cijeli dan, udario me je više puta. Vrijeđao me je, a ja sam ćutala, plakala i čekala da se agonija završi. Na kraju me je hladnom vodom tuširao. To je vjerovatno bio vrhunac poniženja. Znala sam da će torturi doći kraj i da ću pobjeći. Kada je pijan zaspao, izašla sam iz stana i pozvala policiju", ispričala je svojevremeno Tijana Milentijević i dodala da joj je u glavi odzvanjala rečenica: "Ako me je jednom udario, uradiće to ponovo."

Zato je odlučila da o nasilju ne ćuti, otišla je u policijsku stanicu, a potom je i javno progovorila o nasilju. Međutim, odlučila je da ga ne goni krivično, ali tražila je zabranu prilaska mjesec dana.

"Ne želim mu zlo, previše sam ga voljela. Zapravo, volim ga i danas… Ali svjesna sam da ne možemo da se pomirimo, jer bi mogao da mi uradi i nešto gore od ovoga. Tražila sam zabranu prilaska da bih zaštitila sebe", zaključila je tada Tijana Milentijević koja je srećom prevazišla ono što je doživjela.

