Marko Đedović hitno napustio Elitu zbog zdravstvenog stanja: Odmah se oglasio na Instagramu i obratio se fanovima

Đedović se najprije zahvalio svima na pruženoj podršci, istakavši da mu to mnogo znači.

Marko Đedović juče je naputio Elitu, a vrlo brzo nakon odlaska iz rijalitija u regionu oglasio se putem svog profila na društvenoj mreži Instagram, i obratio se svojim pratiocima.

Đedović se najprije zahvalio svima na pruženoj podršci, istakavši da mu to mnogo znači. Osvrnuo se i na zdravstvene obaveze koje ga očekuju u narednim danima, naglasivši da nije riječ ni o čemu ozbiljnom i da nema razloga za brigu.

Poručio je svojim fanovima da će im, čim mu se ukaže prilika, odgovoriti na sve pristigle poruke.

"Hvala svima na svemu, i vama koji me hvalite i onima koji to ne rade. Imam ovih dana neke obaveze vezane za zdravlje (ništa strašno, ne brinite) ali mora da se odradi, ali ću svakome pojedinačno zahvaliti u dogledno vrijeme. Uostalom, znate me", napisao je Marko na Instagram profilu.

Ovo je tačan datum finala Elite 8?

Milena Kačavenda tokom jednog izlaganja za crnim stolom otkrila je koliko je navodno još dana ostalo do samog kraja "Elite 8". Kako je Kačavenda navela, potrebno je da izdrže još 36 dana, jer je toliko ostalo do samog finala aktuelnog rijalitija.

Kako je ovo izjavila 06. juna, finale "Elite 8" bi po toj računici trebalo da bude 02. jula 2025. godine, piše Blic.

