PLATILA SAŠI POPOVIĆU 50.000 € DA IZBACI MILANA STANKOVIĆA: Pjevačica davala mjesečnu ratu, sve otkriveno

Milan Stanković bio je jedan od najuspješnijih učesnika takmičenja Zvezde Granda, a svi su ostali u šoku kada je saopštio da želi da raskine ugovor s ovom kućom.

Izvor: Instagram/milanstankovic/screenshot

"Plavi čuperak" koji je harao muzičkim takmičenjem i čak predstavljao Srbiju na Pesmi Evrovizije, iznenada je napustio izdavačku kuću. Zbog čega, Saša Popović ni danas ne zna. Popović je govorio nedavno o popularnim muzičarima koji su svoje prve korake napravili upravo u ovom takmičenju, pa je otkrio ko ga je najviše razočarao.

"Milan Stanković. Uradili smo mu jedan album, pripremali drugi. Pazite, danas pjevač da dobije jednu pjesmu i jedan spot, to košta. Recimo, Tanji Savić smo uradili tri kompletna albuma o našem trošku. Slavici Ćukteraš četiri. Svima smo uradili po jedan, dva ili tri albuma. Tako je bilo i za Milana. Kad je došlo do izbora za našeg predstavnika na Evroviziji 2010. godine, Goran Bregović je tražio Tanju Savić, Radu Manojlović i Milicu Todorović. Onda smo Žika Jakšić i ja rekli: 'Čekaj, imamo mi pravog kandidata' i predložili smo Milana. Kad ga je Brega video, rekao je: 'Uuu, super, odličan je, njemu ću da napravim pjesmu'", ispričao je Popović jednom prilikom.

On je otkrio i da je Rada Manojlović, s kojom je Stanković bio u vezu, platila dug prema Grandu kada je Milan odlučio da ga napusti: "Jedno prije podne je zakazao sastanak i došao kod mene u kancelariju. Rekao mi je: 'Direktore, ja neću više da budem u Grandu, hoću da raskinem ugovor'. Pokušao sam da ga uvjerim da griješi, ali je insistirao na raskidu. Rekao sam mu da ne može tek tako i da ugovor može da se raskine po klauzuli da plati, i to je to. Na svakih šest mjeseci je uplaćivao 10.000 eira, i to nije on uplaćivao nego Rada Manojlović. Regulisano je tada jer je ona platila 50.000 eira za njega. Tada je raskinuo ugovor i krenuo svojim putem. Ni dan-danas mi nije jasno zašto je to uradio. Nikad mi to nije obrazložio. Nikad nije došao i rekao: 'direktore, ja neću da budem zbog toga i toga'", pričao je za "Kurir" svojevremeno.

Milan Stanković se prije nekoliko godina povukao sa muzičke scene i tada se o njegovom privatnom životu malo zna u javnosti, a poznato je da većinu vrijemena provodi u manastiru. Pevač već duže vreme mir pronalazi u pravoslavlju.

On je svoj boravak u manastiru iskoristio kako bi izučio tajne crkvene kuhinje, a jedno vrijeme je sam pomagao monaštvu u trpezariji. Godinama unazad kolaju glasine da pjevač planira da se posveti duhovnom životu, a zbog čestih objava iz crkava i manastira svi smatraju da će da se zamonaši. Rada Manojlović je nekoliko puta pričala na ovu temu, a jednom prilikom otkrila i zašto ne bi željela da se to desi.