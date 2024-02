"BILA SAM NA SPISKU LJUBAVNICA SAŠE POPOVIĆA" Pjevačica progovorila o prvom susretu s njegovom ženom!

Pjevačica Indira Radić otkrila i šta je tom prilikom rekla Suzani Jovanović

Izvor: YouTube/Zvezde Granda

Pjevačica Indira Radić pričala je svojevremeno da je bila na spisku ljubavnica Saše Popovića, ali i da je bila tik uz njegovu suprugu kada je "isplivala" ta informacija. Pjevačica je prije nekoliko godina otkrila i kako je izgledalo suočavanje žene i "ljubavnice".

"U vrijeme kad je Saša već peti-šesti mjesec bio oženjen Suzanom, ona i ja se nađemo zajedno na jednom letu. Otvorimo novine kad tamo - spisak Saletovih ljubavnica i među njima moje ime. Bože, koliko mi je bilo neprijatno. Onda ja kažem Suzani: 'Eto, ti živiš sa Saletom. Vjerovatno ti je rekao neke stvari o sebi, a sigurno si ga pitala o meni. Vjerujem da te nije slagao, već da ti je rekao da se nikada nismo zabavljali. Onda meni Suzana baš iskreno kaže: 'Znam ja, Indira, sve to, ali me ne interesuje. Meni je važno da sam baš ja od svih tih nabrojanih uspjela da budem njegova žena!", otkrila je devedesetih godina Indira, koja je tada iznijela sve detalje svog odnosa sa Popovićem:

"Sale je čovjek koji svakoj ženi uputi kompliment i to je mnogo lijepo jer se žena osjeti poželjnom. Sale je, jednostavno, takav. U samom početku naše saradnje raščistili smo neke stvari. Rekli smo - zanima nas posao jer ćemo od toga svi profitirati. Već tada je pao dogovor. Osim posla - ništa više! Baš tako smo oči u oči definisali naš odnos. Sale nikada nije bio navalentan, uvijek mi je govorio: 'Indira, liijepo izgledaš!'. Kad god dođem u emsiju, on mi kaže: "Indrira, izgledaš savršeno! To, Indira!" On tako nastupa, ne samo prema meni, nego prema svim koleginicama. Ja Saleta izuzetno poštujem, ali moram da kažem da Saša Popović i ja nismo imali ništa, sem prijateljskog i poslovnog odnosa. On mi je jednom u šali rekao nešto što ću sada da ponovim jer znam da se neće ljutiti: 'Indira, napravio sam ti dobru ploču, a ni pipnuo te nisam", rekla je Indira Radić tada, prenijela je "Republika".