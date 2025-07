Preselio se u Crnu Goru, kupio brod, i promijenio život iz korjena: Pjevač sad isprozivao kolege, umiješao i Popovića

Nemanja Stevanović podijelio je utiske o životu u novoj sredini i ne krije da je cijela porodica srećna zbog ove promjene.

Izvor: Instagram printscreen / nemanjastevanovic82

Pjevač Nemanja Stevanović se preselio u Crnu Goru, a sada je u razgovoru za medije otkrio da mu primorski život i te kako odgovara.

Nemanja je podijelio utiske o životu u novoj sredini, i ne krije da je cijela porodica srećna zbog ove promjene.

"Predivan život je u Bečićima. Tu smo od 1. aprila i zaista nismo nikakve negativne strane života vidjeli ovdje. Velika je razlika od života u Beogradu, ovde je manje stresno, imamo više slobodnog vremena, da ne govorim o blizini mora", rekao je Nemanja.

Izvor: Instagram/nemanjastevanovic82/printscreen

Kako je dodao, osim što mu se ispunila želja da život provede pored obale, kaže da je blagosloven i time što se bavi poslom koji se radi samo vikendom.

"Radnim danima sam slobodan tako da imam vremena za sebe, porodicu, plažu i sve što je potrebno. Privikle su se supruga u ćerka, najbitnije mi je bilo da se Maša uklopi. Ona je sve dobro prihvatila i u školi razred završila sa svim peticama", ponosno ističe Nemanja.

Takođe, ono što je novost jeste da je kupio brod.

"Pecam pomalo, sada su velike vrućine pa nisam toliko čest. Sa jeseni će sve biti bolje, čekam i neki brod da mi dođe, tako da ću imati svoje plovilo pa ću sve lagano", otkriva Nemanja.

Izvor: Instagram/nemanjastevanovic82/printscreen

Ne krije da su ih komšije super prihvatile i da im je sve potaman. A kada se pomenu njegove kolege, tu ima šta da kaže.

"Razumijem Milana Stankovića"

Najprije je otkrio da sa Milanom Stankovićem nije u kontaktu, ali da razumije zašto je odlučio da se povuče.

"Nisam u kontaktu sa Milanom Stankovićem, ali smo bili uvijek u dobrim odnosima. Nisam ga ni vidio. Što se tiče njegovog povlačenja, ovaj posao je veliki pritisak. Neko može da ga nosi, a neko ne. Ili neko može da ga nosi, ali onda sa tim dolazi konzumacija alkohola. Bolje je da se povuče čovjek nego da uđe u taj svijet", iskren je bio Nemanja.

Izvor: Instagram/milanstankovic

Pored njega, tvrdi da mnoge njegove kolege žive "Instagram život", i da je to sve daleko od istine.

"Ljudi ne gledaju svojim očima ove ljepote, samo u telefon. Snimaju se, slikaju se, napuće usne i trće se. Katastrofa, otišli smo dođavola kao društvo. Ranije je bio pojam kada vidiš neku poznatu ličnost, danas se sve promijenilo i izgubilo draž. Sve je to jedna parodija i marketing gdje narod to gleda. Svi su kao srećni i nasmijani. To je sve privid i oni to znaju, ali neće da priznaju sebi lakše im je da lažu", bez zadrške govori.

"Saša Popović je bio surovi profesionalac"

Mnogo se pisalo o tome da je Nemanja došao na sahranu Saše Popovića, budući da nisu bili u dobrim odnosima.

"Nismo bili u kontaktu, nismo se družili pa da se čujemo svaki dan. Viđali smo se po emisijama. Ja sam osjećao potrebu da odem, nisam imao razloga da ne odem. Saša mi je ostao u sjećanju, kao jedan surovi profesionalac koji je uvijek bio tu, ne samo za mene već i za sve iz moje grupe. Da pomogne i posavjetuje šta god da treba", prisjetio se Nemanja, a onda drsko pričao o kolegama koje danas nemaju lijepe riječi za čelnika Granda.

"Muka mi je sad od ovoga što nakon njegove smrti pričaju loše i pljuju po njemu. Baš je ružno, što mu nisu to rekli dok je bio živ. To je ekstremno nekulturno. Baš je nepristojno zarad tri minuta u medijima da tako pričaju o čovjeku koji nije više među nama", ljut je bio Nemanja, koji je krije da misli da Grand više nikada neće biti isti.

Pogledajte Nemanjine stare fotografije:

(Blic / MONDO)