OVA ZVEZDA GRANDA JE STALNO PADALA U NESVIJEST! Nemanja Stevanović: Smirivao sam ga pred svaki nastup!

Tri stare Zvezda granda, sada već poznati pjevači koji su izgradili karijere okupili su se u emisiji Divan šou kod Ivana Gajića. Oni su jedna dama i dva džentlmena.

Izvor: Kurir Televizija, Damir Dervišagić

Tačnije jedna Slavica i dvojica Nemanja, a najtačnije Slavica Čukteraš, Nemanja Stevanović i Nemanja Nikolić.

U veselom razgovoru sa voditeljem ovo troje pjevača koji su počinjali u Zvezdama granda prisjećali su se tog perioda koji kako tvrde nije bio nimalo lak.

Nakon emitovanog snimka iz 2003. na kojem nastupa Nemanja Stevanović ovaj pjevač je otrkio da u tom trenutku nije znao gdje se nalazi.

"To je nešto najstresnije u mom životu bilo tad. I lijepo s sjedne strane, ali s druge užasno stresno. Nisam znao gdje sam došao uopšte, nisam znao o čemu se radi. Ja sam, pošto sam treća generacija Zvezda Granda, gledajući prethodna takmičenja mislio kako je to lijepo kad oni stoje tamo i pjevaju."

"To je nama koji udobno sjedimo sa ove strane ekrana, komentarišemo i uživamo bilo super. Ali kada proživljavaš sve to, kad si tamo, to je ludilo. To ti je kao u vojsci. Kada odslužiš rok posle par godina ili decenija prisjećaš se toga kažeš kako je to bilo lijepo, ali dok si tamo nije baš sjajno i bajno.", rekao je Nemanja.

Koliko god da je takmičenje bilo stresno izgleda da je bilo mnogo stresnije za njegovog kolegu Milana Dinčića Dinču.

"Ja sam Dinču smirivao pred svaki nastup! Padao je u nesvijest, svašta je tu bilo!"

U razgovor se ubacio i Nemanja Nikolić i rekao:

"Tunanuna je non stop dolazila - aludirajući na zvuk sirene hitne pomoći koja je izgleda zahvaljujući Dinčinom čestom osnesvešćivanju imala pune ruke posla."